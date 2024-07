Cuffie Bluetooth con 40h di autonomia e cancellazione rumore tue a 32€

Prima che tutto svanisca metto subito le mani avanti segnalandoti che questa promozione è da prendere al volo perché sparirà in un lampo. Dunque vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello le cuffie Bluetooth Soundcore Q20i a soli 32,19 euro, invece che 49,99 euro. Per averle a questo prezzo inserisci il codice promozionale 0UISCAHP al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso dell’8% già applicato più di un ulteriore sconto del 30% da applicare prima di concludere l’acquisto, per un risparmio totale davvero notevole. Si tratta di un minimo storico e quindi devi proprio fare veloce.

Cuffie Bluetooth con suono perfetto per musica e chiamate

Con le cuffie Bluetooth Soundcore Q20i potrai ascoltare la tua musica preferita senza disturbi grazie alla cancellazione attiva del rumore che riesce a filtrare fino al 90% dell’ambiente che ci circonda. Inoltre sono dotate di due microfoni interni e due esterni che rendono le chiamate perfette.

Sono comodissime grazie a morbidi cuscinetti e un archetto regolabile e imbottito sulla parte alta. Godono di una doppia connessione Bluetooth che ti permette di collegarle simultaneamente a due dispositivi e di passare da uno all’altro in modo rapido. Puoi scegliere tra 22 equalizzazione preimpostate. Mentre parlando di autonomia, godrai di ben 40 ore con una sola ricarica e in 5 minuti appena avrai altre 4 ore di audio.

Insomma un’offerta unica da non farsi scappare. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue cuffie Bluetooth Soundcore Q20i a soli 32,19 euro, invece che 49,99 euro. Per averle a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale 0UISCAHP al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.