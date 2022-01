Crysis 4, che sorpresa: è UFFICIALE! Primo trailer e cosa sappiamo

Con un breve teaser trailer e un post pubblicato sul sito ufficiale, Crytek ha annunciato lo sviluppo di Crysis 4: il nuovo capitolo della serie di FPS fantascientifici è nelle primissime fasi di lavorazione quindi ci vorrà ancora un po' prima di saperne di più, ma il team ci teneva a dare la notizia in questo momento per far sapere alla community che ascolterà immediatamente ogni feedback.

Crysis 4: cosa sappiamo e cosa aspettarsi dal nuovo episodio della serie

Crytek non entra particolarmente nel dettaglio, senza annunciare nemmeno le piattaforme di destinazione. Tuttavia si fa in fretta ad indovinare quando lo studio parla di uno sparatutto di nuova generazione, segno che sarà indirizzato esclusivamente per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, salvo clamorosi accordi di esclusiva con uno di questi sistemi.

“Man mano che lo sviluppo procede, daremo maggiori dettagli quando possibile. Nel frattempo, sappi che il nostro team dedicato e di talento sta lavorando duramente per offrirvi uno sparatutto davvero di nuova generazione“.

L'occasione è utile al team per ricordare anche che sono aperte le assunzioni per lavorare proprio a Crysis 4: per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina ufficiale.

Nel frattempo, cosa aspettarsi? Di certo, come è da prassi della serie, ci attendiamo un titolo che spinga l'asticella ancora più in alto dal punto di vista tecnico, sfruttando al massimo le potenzialità offerte da schede grafiche e console di ultima generazione.

Dal punto di vista della storia si aprono diversi scenari: un reboot, se non dovesse chiamarsi infine proprio Crysis 4, ma anche qualcosa che prosegua gli eventi che sembravano essersi conclusi con il terzo capitolo. Sappiamo bene, tuttavia, che quando si vuole proseguire una storia che sembra chiusa si trova sempre un modo per farlo.

Insomma, l'impressione è che per il momento ci teniamo l'annuncio e mettiamo il cuore in pace circa la data di uscita. Possibile che bisognerà aspettare almeno il 2024 o il 2025.