Crolla a soli 124€ il prezzo di Nokia G10: la batteria non finisce mai

Nokia G10 è un smartphone che offre caratteristiche notevoli per la sua categoria di prezzo. Da menzionare la tripla fotocamera posteriore, una batteria di lunga durata che assicura più giorni di autonomia ed un ampio schermo per navigare su internet e fruire al meglio dei tuoi contenuti preferiti. Ottima anche la qualità dell’audio in chiamata.

Insomma, è un’occasione di cui approfittare subito: con uno sconto eccezionale del 21%, oggi puoi acquistare lo smartphone Nokia G10 a soli 124 euro invece dei normali 158 euro.

Lo smartphone Nokia G10 è di nuovo in offerta

Nokia G10 offre un ampio display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel), garantendo immagini nitide e colori vivaci. Equipaggiato con un processore octa-core assistito da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD), lo smartphone fornisce prestazioni di tutto rispetto e spazio sufficiente per i tuoi dati.

La tripla fotocamera posteriore permette di scattare foto di alta qualità, mentre il lettore di impronte digitali laterale assicura un accesso sicuro al dispositivo. Infine, la generosa batteria da 5050 mAh offre un’autonomia fino a 3 giorni con una sola ricarica: vantaggio difficile da ottenere anche con smartphone top di gamma.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: fai la scelta giusta e salva nel carrello lo smartphone Nokia G10 ad un prezzo più conveniente che mai, così da riceverlo a casa con spedizione gratuita e velocissima.