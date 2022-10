Crisi energetica: l'UE annuncia tagli a elettricità e internet

Per abbattere i consumi di energia elettrica, l’Unione Europea ha fatto sapere che quest’inverno prevede di tagliare elettricità e internet. Il problema è la crisi energetica dovuta alla situazione geopolitica attuale e alla chiusura delle forniture di gas da parte della Russia all’Europa.

In sostanza dovremo abituarci a blackout controllati sulle reti mobili. Ciò vuol dire che, per la fine dell’anno potremmo trovarci completamente isolati dal mondo in determinate fasce orarie per garantire un risparmio energetico necessario ad affrontare l’inverno e la carenza di carburanti e gas.

La crisi energetica non sembra essere alle porte, ma già bene inoltrata viste le notizie che stiamo ricevendo. In tutta Europa i principali fornitori di rete stanno già parlando di interruzioni e di una necessaria riduzione dei consumi di energia elettrica e gas.

Ad esempio, in Francia, Enedis, gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, sta pensando di interrompere l’alimentazione per un massimo di due ore. Se questo dovesse essere ipotizzato anche per l’Italia ti consigliamo di prepararti per tempo a non rimanere senza energia elettrica.

Crisi energetica: l’Unione Europea lancia l’allarme

La situazione sembra essere più inoltrata di quanto immaginiamo. La crisi energetica in corso ha costretto l’Unione Europea a lanciare l’allarme blackout. Il rischio è quello di trovarci anche a dover far fronte a interruzioni di energia elettrica sulle antenne mobili degli operatori telefonici.

Questo comporterebbe l’assenza di segnale in determinati momenti della giornata. Su Reuters, un dirigente delle telecomunicazioni ha spiegato che forse l’Europa avrebbe potuto fare di più per scongiurare scenari simili, prendendo provvedimenti per tempo quando la situazione non era a questi livelli:

Potremmo esserci addormentati un po’ sugli allori in gran parte dell’Europa, dove l’elettricità è abbastanza stabile e buona. Gli investimenti nell’accumulo di energia potrebbero essere stati inferiori rispetto ad altri Paesi.

Per ora in Italia si parla poco di questa situazione, ma crediamo che a breve sarà necessario affrontare il tema caldo della crisi energetica. Intanto però stiamo combattendo contro un caro bollette davvero insostenibile per la maggior parte delle famiglie.

