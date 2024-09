Crédit Agricole: con il codice VISA hai fino a 500€ di buoni Amazon

Crédit Agricole ha da poco lanciato una nuova offerta. Chi sceglie di aprire un conto potrà ottenere un mare di vantaggi, a cui aggiungere fino a 500€ di buoni Amazon. Come? Andando subito sulla pagina ufficiale della promozione e utilizzando il codice VISA per aderire all’iniziativa, richiedendo così la propria carta di debito Crédit Agricole Visa.

Scegliere un conto Crédit Agricole significa risparmiare: il canone è a zero per i primi 9 mesi di servizio e resta tale accreditando stipendio, pensione, se sei under 35 o ancora se hai un dossier titoli attivo o il tuo patrimonio è superiore ai 5.000€. Non attendere oltre: approfitta subito dell’offerta!

Crédit Agricole: come funziona la promo e dove inserire il codice VISA

Ottenere i buoni Amazon è semplicissimo: basta scegliere la filiale più vicina e fare richiesta per ottenere la tua carta di debito. Se hai poco tempo, puoi fare tutto online a distanza, usando videoselfie e firme digitali per l’identificazione.

Al momento dell’apertura, dovrai inserire il codice VISA nella casella indicata. Alla prima transazione, otterrai così il tuo “Welcome Bonus“. Appena raggiungerai 500€ di transazioni ti saranno riconosciuti i primi 200€ di buoni Amazon. Per avere i restanti 300€ dovrai invitare degli amici ad aprire un conto Crédit Agricole. Appena uno di questi aprirà un nuovo conto con il tuo codice promo, riceverai 50€ di buoni regalo. Questo per un massimo di 6 amici.

Ma i vantaggi della carta di debito non finiscono qui. In primis, in caso di furto o smarrimento della stessa, potrai bloccarla autonomamente dall’app. Inoltre, permette di prelevare sia in Italia che all’estero, di fare pagamenti contactless e riceverai notifiche sulle tue transazioni direttamente sullo smartphone.

Che aspetti? Vai subito sul sito ufficiale di Crédit Agricole per verificare tutti i dettagli dell’offerta e aprire il tuo conto. Ricorda di utilizzare il codice VISA al momento dell’apertura.