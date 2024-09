Creare password forti e salvarle in sicurezza: prova gratis LastPass

Ogni utente può contare su decine di account diversi. Per ogni account è necessario scegliere una password diversa, preferendo sempre delle sequenze di numeri, lettere e simboli che siano sufficientemente complesse, in modo da massimizzare la sicurezza dei propri dati e l’efficacia della password stessa.

Per creare password sicure e archiviarle in sicurezza è necessario ricorrere a un password manager multi-piattaforma. La scelta giusta, in questo momento, è LastPass, disponibile sia per utenti privati che per aziende con la possibilità di attivare un periodo di prova gratuita per testare la qualità del servizio.

Per iniziare la prova gratuita di LastPass basta premere sul box riportato qui di sotto.

LastPass: la scelta giusta per le proprie password

Con LastPass è possibile accedere a un password manager ricco di funzionalità e in grado di garantire la massima sicurezza. Il servizio consente di archiviare un numero illimitato di password, sempre in modo sicuro, e mette a disposizione degli utenti vari strumenti per proteggere i propri dati nel modo giusto, con il tool per la creazione di password sicure e il sistema per rilevare password deboli, già utilizzate o a rischio violazione. Si tratta di un servizio particolarmente vantaggioso e, soprattutto, molto economico.

LastPass Premium costa, infatti, 2,90 euro al mese mentre la versione Families (per 6 utenti con archivi di password separati) è disponibile con un prezzo scontato di 3,90 euro al mese. Le due offerte si riferiscono al piano annuale, con fatturazione anticipata. Per iniziare subito la prova gratuita, in modo da verificare le caratteristiche del servizio, basta premere sul box qui di sotto. La prova gratuita è disponibile anche per gli utenti business che hanno la possibilità di testare il servizio nella versione riservata alle aziende.