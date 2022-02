CreamiWOW 30GB: PROMO PosteMobile a 4,99€

CreamiWOW 30GB è l'ormai famosissima e molto richiesta promo PosteMobile a meno di 5 euro al mese ora disponibile nuovamente per alcuni giorni!

CreamiWOW 30GB: i dettagli

La promozione in esclusiva ONLINE prevede 30 Giga di traffico dati in 4G+ su rete Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori nazionali sia mobili che fissi e SMS sempre illimitati e verso tutti. Tutto questo ad appena 4,99 euro al mese.

Questa promozione di Poste Mobile, Full MVNO su rete Vodafone, è attivabile sia richiedendo una nuova numerazione sia per chi decide di cambiare gestore. Inoltre, nel canone mensile troviamo ben 3,27 Giga da utilizzare in qualsiasi Paese dell'Unione Europea grazie agli accordi sul roaming.

L'offerta include anche dei servizi extra come il Ti Cerco, il Richiama Ora, oltre alla navigazione tramite hotspot sempre senza costi.

Costi ed altro

L'offerta last minute è attivabile ONLINE solo entro il 13 Febbraio 2022 e prevede un corrispettivo iniziale pari a 20 euro una tantum. In questo contributo troviamo anche 10 euro di traffico telefonico utilizzabile per rinnovare la promozione per ben due mesi.

Inoltre, la spedizione della SIM è completamente gratuita. Oltre a questo, ricordiamo, che questa ed altre tariffe Poste Mobile non possiedono alcun vincolo contrattuale.