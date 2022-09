Creality CR-Laser Falcon, l'incisore laser è in offerta su Amazon

Creality CR-Laser Falcon è una macchina di incisione laser che ha già conquistato i cosiddetti maker e che adesso con un coupon speciale puoi acquistare su Amazon con uno sconto molto interessante.

Inserendo il codice “OPF9774B” al momento del pagamento riceverai subito una promozione di 70 euro sul prezzo di listino. È un’offerta da non lasciarsi sfuggire per un prodotto che, nel primo giorno di vendita, ha visto esaurirsi in soli 4 minuti ben 300 macchine “Early Bird”.

Dalle notevoli capacità di taglio, con il supporto di tecnologie di ultima generazione, Creality CR-Laser Falcon è una macchina capace di soddisfare i professionisti e gli appassionati del fai-da-te.

Creality CR-Laser Falcon: caratteristiche

La macchina per incisione laser del marchio Creality si contraddistingue, innanzitutto, per notevoli capacità di taglio: scoprirai prestazioni eccellenti nell’incisione di materiali che includono acciaio inox, plastica, legno, pelle, alluminio e vernice a spruzzo.

I 10W di potenza in ingresso permettono alla macchina di tagliare anche il legno di pino da 8mm ad una velocità che può arrivare fino a 10000 mm al minuto. La tecnologia avanzata delle lenti LD+FAC+C fornisce uno spot compresso fino a 0,06, in modo da rendere possibile un taglio profondo con una superficie liscia e pulita.

Il tutto è supportato da una stabilità del movimento garantita a lungo termine: merito del design integrato in lega di alluminio, dei due motori passo-passo che offrono stabilità assoluta durante i movimenti ad alta velocità e della scheda madre integrata a 32-bit con un algoritmo auto-sviluppato che consente alta precisione e un’elevata velocità di lavoro.

Facile da usare grazie al controllo con un solo pulsante che ti permette di visualizzare in anteprima, avviare, mettere in pausa o interrompere la stampa. L’indicatore LED integrato ti segnalerà sempre lo stato in uso, mentre puoi importare un file tramite una scheda TF o un cavo USB-C, così da poter lavorare anche offline.

E non preoccuparti per la sicurezza, perché la testa laser interrompe automaticamente il lavoro quando la macchina è posizionata in modo non uniforme con un’inclinazione superiore a 15 gradi. Per proteggere la macchina è stato pensato anche un design intelligente dell’interruttore di fine corsa, che si attiva automaticamente quando il movimento della testina laser raggiunge la dimensione massima.

Creality CR-Laser Falcon è una macchina eccezionale pensata per gli appassionati del settore e delle stampanti 3D. Se inserisci il codice “OPF9774B” al momento del pagamento su Amazon ricevi subito uno sconto di 70 euro. Infine, con il codice “Falcontele” hai anche uno sconto di 30 euro sul prezzo già in offerta sul sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.