Finalmente il nuovo gioco per smartphone dedicato al marsupiale più famoso di tutti è tempi è ora disponibile al download. Si chiama “Crash On The Run” e ci consente di impersonare il simpatico personaggio in un videogame endless run davvero divertente, con tanti elementi e personaggi ripresi dalla saga videoludica più famosa di sempre. Inoltre, è completamente gratuito.

Crash Bandicoot: On the Run è semplicemente meraviglioso

Crash On the Run è un videogame per piattaforma Android e iOS. Dopo mesi di speculazioni, attese, rumor e molto altro, finalmente approda in maniera ufficiale all’interno dei due store di app più famosi del mondo. Ma come funziona?

Il software è prodotto dall’azienda King. Per chi non lo sapesse, si tratta dello stesso studio che ha realizzato in passato Candy Crush Saga, la serie di videogiochi da “metro” (come viene chiamata) più popolare di sempre. Per capir il perché di questa affermazione, andate in metro e guardate (spiate, n.d.r.) a cosa gioca la gente mentre è seduta all’interno del vagone della metro.

Tornando a Crash, questo gioco è totalmente gratuito anche se vi sono alcuni elementi e accessori nel gioco che si possono acquistare in-app. Una volta completata la demo, vi verrà chiesto di aggiornare il titolo. C’è un pacchetto di dati da 481 MB, quindi vi consigliamo di utilizzare la rete Wi-Fi.

Essendo un “endless run”, il gioco permetterà di impersonare il marsupiale arancione in un gioco a scorrimento verticale. Voi dovrete evitare gli ostacoli, lanciare le pozioni verdi contro i nemici, roteare contro le casse e schivare i massi che cadono all’improvviso davanti a voi. Non mancherà il supporto della sorella di Crash, Coco Bandicoot e della maschera Aku Aku. Buon divertimento in questa nuova avventura contro il malvagio Dottor Neo Cortex. Sicuramente non sarà il titolo più originale del mondo, ma saprà farvi divertire come non mai.

