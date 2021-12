Crash Bandicoot 4 per Switch in offerta al MINIMO STORICO su Amazon!

La versione Nintendo Switch di Crash Bandicoot 4: It's About Time è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon con uno sconto del 30%. Il gioco è disponibile in consegna con Amazon Prime nel giro di pochissimi giorni.

Se avete ricevuto dei soldi o dei buoni da spendere per Natale può essere un'ottima occasione per recuperare uno dei platform più divertenti degli ultimi anni, in questo caso in edizione portatile per la popolare console ibrida giapponese.

Crash Bandicoot 4: divertimento assicurato!

Sviluppato da Toys for Bob, Crash Bandicoot 4 rappresenta il ritorno del marsupiale più amato del mondo dei videogiochi. Storica icona dell'epoca PlayStation, in questo capitolo il protagonista torna per affrontare nuovamente Neo Cortex e N. Tropy, che hanno preso di mira non solo l'universo, ma l'intero metaverso.

Sfruttando un set di abilità inedite, il gioco ripropone il gameplay tipico della serie, con la possibilità di giocare con diversi personaggi, inclusa Coco, affrontare boss improponibili, ripercorrere i livelli in dimensioni alternative e molto altro ancora.

Lanciato a settembre del 2020, questo titolo rappresenta al meglio l'essenza di Crash Bandicoot, sorprendendo per varietà e qualità del level design, con un sistema di gioco rispettoso del modello originale, ma anche capace di proporre elementi contemporanei senza snaturarne la formula.

Se non l'hai ancora giocato, con questa offerta in versione portatile diventa semplicemente imperdibile. Oltre che per Nintendo Switch, It's About Time è disponibile anche per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.