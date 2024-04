COUPON da 40€ per la LAMPADA RGB che cambierà il tuo salotto!

Vorresti personalizzare il tuo salotto in base al tuo umore? Allora non c’è miglior modo rispetto alla lampada RGB Govee Lyra, scontatissima su Amazon grazie al coupon esclusivo! Ciccando sul box che troverai nella pagina del prodotto, potrai risparmiare ben 40€, pagandola solo 119,99€!

Tutte le caratteristiche della lampada RGB

Con la sua struttura in alluminio satinato strutturato e una base compatta, questa lampada da terra LED intelligente si fonde con l’arredamento circostante, indipendentemente dal suo stile.

La tecnologia RGBICWW ti invita a dipingere la tua vita con una tavolozza di 16 milioni di colori, offrendoti la libertà di scegliere anche tra tonalità di bianco caldo e freddo da 2200K a 6500K e una luminosità di 1500 lumen. Che tu stia cercando di creare un ambiente accogliente per il tuo soggiorno, un’atmosfera vibrante per la sala giochi, o una luce delicata per la camera da letto, Lyra risponde con una sinfonia di colori.

Con oltre 64 scene di luce preimpostate, è capace di adattarsi istantaneamente a ogni occasione, dalle tue sessioni di gaming, alla visione di film! E la modalità DIY ti sfida a liberare la tua creatività, permettendoti di disegnare i tuoi effetti di colore personalizzati e di condividerli con la community Govee Home.

Il controllo vocale è la ciliegina sulla torta, rendendo la gestione della lampada Govee Lyra un gioco da ragazzi. Con l’aiuto di Alexa, Google Assistant o altri assistenti vocali compatibili, puoi accendere e spegnere la luce, cambiare colori ed effetti, tutto con la semplice potenza della tua voce.

Piazza la lampada Govee Lyra nel tuo salotto e divertiti con un sacco di effetti e scene differenti! Prendila a soli 119,99€ grazie al coupon da 40€!