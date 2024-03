COUPON da 110€ per il Robot Aspirapolvere super-potente!

Il robot Lefant M210P è dotato della tecnologia Freemove3.0, che rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai suoi predecessori. Questa innovazione consente al robot di evitare ostacoli, scale e tappeti in modo più efficiente, garantendo una pulizia completa e senza interruzioni in ogni angolo della casa.

Una delle caratteristiche distintive di questo robot è la sua ottimizzazione per la pulizia dei tappeti. Grazie al riconoscimento automatico della superficie del tappeto, il robot regola autonomamente la potenza di aspirazione, assicurando una pulizia profonda e impeccabile su tutte le superfici.

Con una potenza di aspirazione pari a 2200Pa, due spazzole laterali e una bocca di aspirazione brushless, il Lefant M210P è la scelta ideale per chi possiede animali domestici. Questo robot aspira peli, polvere e non solo in modo efficiente, mantenendo la casa pulita e riducendo la presenza di allergeni nell’ambiente domestico.

Grazie alla sua batteria potenziata, offre anche un’autonomia straordinaria di 120 minuti in modalità silenziosa, consentendoti di pulire ampie superfici senza interruzioni. Rispetto ai predecessori, il suo rumore di funzionamento è stato ridotto al minimo, garantendo un’esperienza di pulizia più piacevole e meno disturbante.