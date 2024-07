Costruisci "la camera dei segreti" in versione LEGO grazie allo SCONTO del -18%!

Se ami il magico mondo di Harry Potter, non potrai proprio lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. L’iconico set LEGO “La Camera dei Segreti di Hogwarts”, il quale ti permetterà di portare un pezzo della saga direttamente a casa tua, è protagonista di uno sconto e di un coupon. Dai classici 139,99€ di listino, infatti, potrai pagare il set solamente 116,28€, risparmiando ben 23,70€! Scopriamo tutte le sue caratteristiche del set.

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Uno degli aspetti più affascinanti di questo set è la ricreazione dettagliata di ogni ambiente, dalla Sala Grande, arricchita da lunghi tavoli, il leggio del Cappello Parlante e molti altri oggetti iconici che ricreano fedelmente l’ambientazione dei film, fino alla Camera dei Segreti, con una statua imponente di Salazar Serpeverde che nasconde un passaggio segreto verso il covo del temibile Basilisco.

Ovviamente, ci sono un sacco di minifigure incluse, tra cui i protagonisti come Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, ma anche personaggi come Tom Riddle (Voldemort), Luna Lovegood e molti altri. E per i collezionisti più incalliti, l’esclusiva minifigure dorata di Voldemort aggiunge un tocco di rarità e valore al set.

E il Basilisco, una delle creature più temute della saga, è ricreato in maniera dettagliatissima. Con una testa articolata e una coda riconfigurabile, permette di ricreare scene di combattimento epiche e dinamiche!

Prendi al volo il set LEGO “La Camera dei Segreti di Hogwarts” al prezzo di soli 116,28€, ma ricorda di cliccare sul coupon esclusivo su Amazon!