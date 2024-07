Costruisci il tuo GIARDINO ZEN LEGO risparmiando -21€ con l'offerta Amazon!

Cosa c’è di meglio nelle afose giornate estive, quando il sole batte implacabile e l’aria è soffocante, se non quello di ritirarsi in un salotto fresco avvolto dal freddo rigenerante dell’aria condizionata e assemblare un appassionante set LEGO? E da Amazon arriva l’offerta che calza proprio a pennello: LEGO Icons “Il Giardino Tranquillo” ti permetterà di metter su un vero e proprio giardino Zen giapponese. Il prezzo crolla ad appena 83,99€ grazie al ribasso del -20%!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Il set LEGO Icons “Il Giardino Tranquillo” ti invita a diventare un maestro zen, ricreando un tradizionale giardino giapponese con dettagli straordinari. Tra gli elementi iconici, troverai un elegante ponte ad arco che sovrasta un ruscello gorgogliante, dove le carpe koi nuotano serenamente tra fiori di loto in piena fioritura. La costruzione include anche un padiglione, arricchito da una sala per la cerimonia del tè con accessori autentici come una teiera, tazze e una frusta per il tè. Per aggiungere un tocco di serenità, il set comprende alberi bonsai, rocce e lanterne di pietra, creando un ambiente che invita alla meditazione.

Una delle caratteristiche principali di questo set è la possibilità di personalizzare il tuo giardino zen. Grazie alle fessure nella base, puoi riorganizzare gli elementi per creare configurazioni diverse, adattando il giardino al tuo umore e al tuo spazio.

Questo set è un regalo ideale per gli appassionati della cultura giapponese, del giardinaggio o delle costruzioni LEGO in generale!

Crea il tuo personalissimo giardino zen con il set LEGO Icons “Il Giardino Tranquillo”, proposto a 83,99€ invece dei classici 104,99€!