COSORI: friggitrice ad aria da 4,7L MERAVIGLIOSA oggi tua a 40€ in MENO

Hai finalmente deciso di acquistare una friggitrice ad aria per velocizzare le preparazioni in cucina e rendere anche le pietanze più sane senza l’odore sgradevole di fritto? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria COSORI a soli 89,99 euro, anziché 129,99 euro.

Come puoi vedere grazie a questo sconto del 31% solo oggi hai la possibilità di risparmiare ben 40 euro sul totale. Non è una promozione che potrà durare a lungo, quindi fai alla svelta. Con questo praticissimo elettrodomestico ti scorderai praticamente di avere dei fornelli. Inoltre in confezione trovi anche un utilissimo ricettario.

COSORI: friggitrice ad aria premium a mini prezzo

La friggitrice ad aria COSORI è un prodotto di ottima qualità. Con il suo cestello capiente da 4,7 litri potrai mettere all’interno qualsiasi cosa, anche un pollo intero. L’aria che circolava internamente in modo uniforme rende la cottura del cibo perfetta con una bella crosticina all’esterno rimanendo comunque succoso all’interno.

Potrai regolare la temperatura da un minimo di 75 °C fino a un massimo di 230 °C. Ha un design elegante e moderno ed è anche compatta, occupando quindi pochissimo spazio sulla tua cucina. Il ricettario che trovi in confezione contiene 30 ricette fisiche e oltre 100 ricette in VeSync APP.

Non continuare a leggere perché di tempo ce n’è veramente poco. L’offerta è destinata a scadere a momenti quindi vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria COSORI a soli 89,99 euro, anziché 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.