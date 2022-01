Cosa sappiamo del nuovo misterioso device di Redmi?

Sono appena trapelate le specifiche complete di un telefono Redmi avente numero di modello 2201116SC; il debutto sembra essereimminente. Ecco cosa sappiamo al momento.

Redmi: il device del mistero fa parte della gamma K50?

Il sub brand di Xiaomi ha pianificato di lanciare la serie Redmi K50 a febbraio in Cina. I rapporti hanno rivelato che i device aventi numeri di modello 22021211RC, 22041211AC, 22011211C e 21121210C arriveranno nel mercato cinese come K50, K50 Pro, K50 Pro+ e K50 Gaming Edition. Non di meno, hanno rivelato che esiste un altro telefono del marchio con il numero di modello 2201116SC che è in attesa di diventare ufficiale. Le specifiche complete del dispositivo sono state svelate attraverso la sua certificazione TENAA.

Il flagship in questione ha un display OLED FHD+ da 6,67 pollici che può supportare una frequenza di aggiornamento di 90Hz / 120Hz. È alimentato da un processore octa-core da 2,2 GHz predisposto per il 5G. Può essere spedito con 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM e 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione. Sembra funzionare su Android 11 con la skin MIUI 13 in cima.

Il dispositivo sembra anche essere dotato di un'unità a tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e snapper frontale da 16 megapixel. Dispone di una batteria da 4.900 mAh e sembra che il dispositivo supporti la ricarica rapida da 67 W. Probabilmente, è dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

Il portatile ha dimensioni 164,19 x 76,1 x 8,12 mm e pesa 202 grammi. È probabile che arrivi in ​​queste colorazioni: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola, nero, bianco e grigio.

Le immagini del Redmi 2201116SC non sono ancora mostrate all'interno del suo elenco sul TENAA. In termini di specifiche, sembra essere identico al Redmi Note 11 Pro 5G globale che ha debuttato con Snapdragon 695. Al momento, non ci sono parole sul prezzo del prodotto: vi terremo aggiornati.