Redmi K50: ci sarà un NUOVO design? (FOTO)

Xiaomi continua ad aggiornare la lineup Redmi con invidiabile regolarità. Il mese prossimo, l'azienda toglierà i veli alla prossima gamma di flagship Redmi K50, che potrebbe includere diversi modelli aventi diversi design e differenti processori sotto la scocca.

Redmi K50: svelato il design ma c'è una sorpresa

Nonostante non sia rimasto molto tempo prima dell'annuncio, non c'è la certezza assoluta di come saranno i nuovi dispositivi. In rete era apparso un render e adesso, alcuni tipster hanno postato un'immagine che mostra un design diverso per il modello standard della line-up.

Redmi K50, nella nuova versione sembra essere, al tempo stesso, sia banale che originale. Sulla parte anteriore, vediamo un pannello familiare, con cornici sottili e un foro rotondo per la camera frontale. Ma sul retro, ci potrebbe essere un blocco rotondo della fotocamera principale, cosa rara di questi tempi.

È interessante notare che non è stato posizionato al centro della parte superiore della back cover, ma è stato spostato nell'angolo in alto a sinistra. È insolito vedere tre sensori di immagine posizionati in diagonale. Vale la pena prestare attenzione ai bordi piatti e ai pulsanti del volume rotondi, elemento che ci ricorda il lontanissimo iPhone 4/4S. Nessuno osa dire che questo è esattamente il design ufficiale del Redmi K50. Può essere un falso o un concept realizzato da qualche designer.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Secondo indiscrezioni, la presentazione della serie Redmi K50 dovrebbe avvenire a febbraio. Prevediamo che all'interno della gamma verranno lanciati quattro smartphone, diversi tra loro, principalmente per le piattaforme hardware. Non c'è dubbio che il Redmi K50 Gaming Edition riceverà lo Snapdragon 8 Gen 1 e dovrebbe essere l'unico della famiglia con questo processore.

Il noto insider Digital Chat Station ha affermato che gli altri tre smartphone funzioneranno con il Qualcomm Snapdragon 870, con il Dimensity 8000 e il Dimensity 9000. Non ci sono informazioni su quale modello otterrà questo i suddetti processori.

Inoltre, al momento, ci sono altre informazioni sulle caratteristiche dell'edizione da gioco. Si tratterà di un dispositivo con dimensioni di 162×76,8×8,45 mm e un peso di 210 grammi, mentre il pannello frontale sarà dotato di uno schermo 2K da 6,67 pollici. Riceverà un potente sistema di raffreddamento, una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 120 watt, uno scanner di impronte digitali all'estremità, MIUI 13 e una tripla lente sul posteriore così ripartita: 64 MP + 13 MP + 2 MP.

Restate connessi, il debutto di questi dispositivi è dietro l'angolo.