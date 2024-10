Cosa guardare su Netflix ad Halloween: 6 film horror da brivido

Vuoi vivere una serata da brivido e spaventosa? Allora preparati al meglio con una selezione dei film horror perfetti per Halloween disponibili solo su Netflix. Sorprendi i tuoi amici o i tuoi parenti con questi titoli davvero spaventosi. L’atmosfera sarà da 10 e lode grazie a questi 6 titoli.

Questa piattaforma streaming offre tantissimi contenuti davvero emozionanti e per tutte le occasioni. Scopri tutte le novità in arrivo a novembre su Netflix, ma prima dai un’occhiata ai 6 film horror selezionati appositamente per una serata di puro Halloween.

Netflix: i 6 film horror per Halloween da vedere

Dai un’occhiata ai 6 film horror per un Halloween all’insegna del brivido su Netflix. Se stai cercando il brivido perfetto preparati a spegnere le luci e immergerti nel terrore!

A Quiet Place – Un posto tranquillo

In un mondo post-apocalittico invaso da creature cieche ma con udito ipersensibile, una famiglia cerca di sopravvivere nel silenzio totale. Ogni minimo rumore può rivelarsi fatale, costringendoli a una vita di estrema cautela. Suspense e tensione costanti per un horror innovativo.

In un mondo post-apocalittico invaso da creature cieche ma con udito ipersensibile, una famiglia cerca di sopravvivere nel silenzio totale. Ogni minimo rumore può rivelarsi fatale, costringendoli a una vita di estrema cautela. Suspense e tensione costanti per un horror innovativo. IT

Un gruppo di bambini in una cittadina americana si trova a fronteggiare un clown demoniaco, Pennywise, che si nutre delle loro paure. Alternando orrore e mistero, l’incontro con il male trasforma il loro legame d’infanzia in una lotta per la sopravvivenza. La storia è tratta dal romanzo di Stephen King.

Un gruppo di bambini in una cittadina americana si trova a fronteggiare un clown demoniaco, Pennywise, che si nutre delle loro paure. Alternando orrore e mistero, l’incontro con il male trasforma il loro legame d’infanzia in una lotta per la sopravvivenza. La storia è tratta dal romanzo di Stephen King. Non aprite quella porta

Cinque giovani si avventurano in una casa sperduta in Texas, dove scoprono una famiglia di assassini cannibali, capeggiata dall’iconico Leatherface. Tra terrore e follia, cercano disperatamente di sfuggire a una spirale di orrore. È un classico del genere slasher che ha segnato l’immaginario horror.

La notte del giudizio

In un futuro distopico, una notte all’anno tutti i crimini, incluso l’omicidio, sono permessi per 12 ore. Una famiglia lotta per sopravvivere mentre si trova intrappolata in casa, circondata da individui disposti a tutto pur di sfogare la propria violenza. Un mix di tensione sociale e orrore psicologico.

In un futuro distopico, una notte all’anno tutti i crimini, incluso l’omicidio, sono permessi per 12 ore. Una famiglia lotta per sopravvivere mentre si trova intrappolata in casa, circondata da individui disposti a tutto pur di sfogare la propria violenza. Un mix di tensione sociale e orrore psicologico. Halloween

Il killer mascherato Michael Myers torna a tormentare la cittadina di Haddonfield dopo essere evaso dall’ospedale psichiatrico. La sua unica ossessione è trovare Laurie, l’unica che riuscì a sfuggirgli anni prima. Un capolavoro slasher che ha definito l’horror moderno.

Il killer mascherato Michael Myers torna a tormentare la cittadina di Haddonfield dopo essere evaso dall’ospedale psichiatrico. La sua unica ossessione è trovare Laurie, l’unica che riuscì a sfuggirgli anni prima. Un capolavoro slasher che ha definito l’horror moderno. Cobweb

Un bambino inizia a sentire dei misteriosi sussurri provenire dalle mura della sua casa. Mentre cerca di capire se si tratti di una minaccia o solo della sua immaginazione, scopre segreti inquietanti sulla sua famiglia. Atmosfera claustrofobica e suspense psicologica rendono Cobweb un horror sorprendente e angosciante.