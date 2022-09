Cosa deve avere un buon antivirus? Ecco alcuni consigli all'acquisto

Non sempre i brand più blasonati sono anche quelli che offrono la migliore protezione dalle minacce informatiche. Quando si tratta di antivirus è meglio affidarsi a mani esperte che non sempre sono quelle più conosciute.

Possono quindi rivelarsi utili alcuni consigli che, come una sorta di guida all’acquisto, ti permetteranno di valutare con maggiore oggettività un antivirus prima di acquistarlo. Viene da sé il fatto che al giorno d’oggi tutti dobbiamo proteggerci.

Senza un potente sistema di sicurezza siamo troppo vulnerabili e l’attacco è dietro l’angolo. Ecco perché sapere cosa deve necessariamente offrire un buon sistema di cybersicurezza vi guiderà verso una scelta consapevole e valida.

Antivirus: alcuni dettagli che non possono mancare

Ovviamente un buon antivirus deve proteggere da qualsiasi tipo di minaccia possa metterci in pericolo. Malware, trojan, ransomware e spyware sono alcune. Ma online se ne trovano molte altre spesso veicolate tramite truffe di phishing e smishing.

Sicuramente, un ottimo sistema di sicurezza deve essere multi dispositivo, garantendo protezione compatibile con i diversi sistemi operativi disponibili per PC, smartphone e tablet. In secondo luogo deve garantire una difesa anche da tracking e hacking.

Questa protegge i nostri dati personali quando navighiamo online. Il rischio, infatti, è quello di imbattersi in pericolosi tracker e hacker capaci di profilarci a scopo commerciale o per rubarci dettagli bancari così da appropriarsi dei nostri risparmi.

Oltre a ciò, sarebbe utile che un buon antivirus integrasse anche una VPN. Grazie a questo provider possiamo navigare online in totale anonimato e connetterci presso HotSpot WiFi pubblici senza doverci preoccupare della nostra privacy o di pericolosi virus.

Infine, la ciliegina sulla torta sarebbe un Password Manager dove gestire password e credenziali in uno spazio crittografato. In questo modo è possibile proteggere la propria identità online con avvisi di violazione dei dati in tempo reale.

Un ottimo antivirus che ha tutte queste caratteristiche e molte altre in più è F-Secure Total. Questo sistema di sicurezza completo include tutta la protezione di cui hai bisogno per proteggerti online mettendo al sicuro i tuoi dati e i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.