Cosa aspettarci da Apple a settembre?

Settembre è dietro l’angolo; mancano circa due mesi alla presentazione dei nuovi telefoni di casa Apple è l’attesa comincia diventare snervante. I fan della mela sono sempre più impaziente di scoprire che cosa Annuncerà il colosso di Cupertino.

Come detto, sicuramente vedremo i telefoni di nuova generazione, ma dovremmo assistere anche al debutto delle nuove iterazioni degli orologi intelligenti ma potrebbe esserci anche qualche altra sorpresa. Ad oggi è presto per dirlo; di fatto, la compagnia potrebbe decidere di annunciare le AirPods Pro 2 nel corso del Keynote, oppure potrebbe svelare queste durante l’evento di fine autunno nel quale annuncerà anche dei nuovi computer, come ormai siamo abituati a vedere da due anni a questa parte.

Apple: facciamo il punto sulle novità in arrivo

Partiamo dall’Apple Watch; quest’anno vedremo sicuramente tre modelli. Ci sarà un SE (2022) Che presenterà ancora il medesimo design di quello attuale ma va tra chipset aggiornati. Non mancherà un Watch Series 8, erede dell’attuale e vendutissimo Series 7, ma ci dovrebbe essere anche una Explorer Edition. Questa variante particolare infatti, potrebbe garantire una cassa in metallo con cinturino in silicone e funzioni pensate per gli sportivi. In poche parole, dovrebbe essere un modello rugged.

Sui nuovi telefoni invece, c’è un po’ di confusione; la line-up base infatti, potrebbe non presentare grosse differenze rispetto a quella del 2021, anche se non vedremo una versione mini da 5,4“. Al suo posto ci sarà un max non pro. Sulla serie pro invece, ci saranno grosse novità; il sensore fotografico principale salirà a 48 megapixel, la selfiecam vedrà un aumento sulla risoluzione ma anche un nuovo sistema di autofocus super rapido. Anteriormente però ci sarà la vera rivoluzione: la tacca sparirà per far posto al foro e alla pillola. Questo duo di elementi conterrà al suo interno tutti i sensori che abbiamo visto finora con l’ottica frontale. Ne gioverà anche il rapporto qualità schermo.

Sui processori però, si attende davvero un bel dilemma all’orizzonte; iPhone 14 e iPhone 14 Max dovrebbero avere ancora il chip del 2021, mentre il pro e il pro max potrebbero disporre dell’Apple Bionic A16. Ad ogni modo, restate connessi perché ne vedremo delle belle.

Se volete comprare il miglior prodotto per rapporto qualità prezzo di casa Apple, vi consigliamo Apple Watch SE da 40 mm a 269,00€.

