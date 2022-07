AirPods Pro 2 con USB-C: confermato il debutto a fine anno?

Sembra che Apple lancerà tantissimi prodotti quest’anno; l’azienda ha molti assi nella manica e sembra che faremo la conoscenza di una pletora di nuovi gadget. Pensiamo al famigerato Mac Pro, agli iPhone 14 e non solo.

Sarà un secondo semestre molto “caldo”, quindi, e ci aspettiamo i nuovi AirPods Pro 2 e gli Apple Watch Series 8 che, secondo i rumor, presenteranno diverse modifiche sotto la scocca. Ma cosa sappiamo degli auricolari next-gen?

AirPods Pro 2 userà la USB Type C, a quanto pare

Un nuovo rapporto proveniente da Phone Arena suggerisce che ci saranno grossi cambiamenti nelle line-up Apple; pensiamo si riferisca all’adozione della USB Type C al posto della Lightning su device come iPad base, AirPods, iPhone e periferiche del ;Mac.

Le cuffiette di prossima uscita, le Pro 2, avranno il nuovo standard comune. Non di meno questo consentirà tempi di ricarica più veloci e non solo. Inoltre, Apple dovrà uniformarsi alla USB C entro il 2024 a causa di una nuova regola emanata dall’Unione Europea. Quando arriveranno le nuove cuffiette Bluetooth? Non prima di settembre-ottobre, a quanto pare.

Riceveranno anche una migliore cancellazione (adattiva) del suono, l’audio spaziale, la condivisione audio e molto altro ancora. Si dice che potrebbe esserci un sensore per la misurazione della temperatura e uno per la misurazione della frequenza cardiaca, ma questo è un rumor da prendere con “un pizzico di sale”.

Cosa vi consigliamo noi?

