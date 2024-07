Corsari Scimitar Elite in offerta a 99,99€ (invece di 146€): 12 pulsanti per ogni necessità

Il Corsair Scimitar Elite è attualmente in offerta su Amazon a 99,99€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo mediano di 146,22€. Questo mouse è specificamente per il gaming ed ha tantissime funzionalità per dare il meglio con i titoli MMO e MOBA.

Infatti, il Corsair Scimitar Elite è dotato di 12 pulsanti laterali programmabili, disposti in una configurazione Key Slider che può essere regolata per adattarsi alla dimensione della tua mano e al tipo di presa. Questa caratteristica è particolarmente utile per i giochi MMO, dove la velocità e l’accesso rapido ai comandi sono cruciali. I pulsanti utilizzano switch Omron, noti per la loro durata e reattività.

Il mouse è equipaggiato con un sensore ottico da 18.000 DPI, che offre una precisione elevata e una reattività eccellente. Questa caratteristica lo rende adatto non solo per i giochi, ma anche per attività di precisione come l’editing video o il design grafico. Il Corsair Scimitar Elite supporta fino a cinque profili CPI regolabili, permettendo agli utenti di personalizzare le impostazioni di sensibilità in base alle loro esigenze specifiche. La funzione lift-off distance regolabile assicura che il mouse mantenga la precisione anche quando viene sollevato e riposizionato​.

Il design del Corsair Scimitar Elite è ergonomico e robusto, con una finitura opaca sulla superficie che offre una buona presa. Il mouse dispone anche di quattro zone RGB personalizzabili, che possono essere configurate tramite il software iCue di Corsair.

Un super mouse da gaming, che non conosce limiti. Non farti scappare questa offerta: rimane ancora poco tempo per avere il Corsair Scimitar Elite a meno di 100€.