Le cuffie Corsair Hs60 Pro Surround sono in offerta su Amazon a 50,99€, un prezzo scontato del 27% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un headset da gaming con microfono integrato.

Queste cuffie sono adatte ai videogiocatori più esigenti, si collegano via jack audio da 3.5mm a PC e console, compatibili con Sony Playstation e Microsoft Xbox. Grazie al sistema Surround 7.1 l’utente può immergersi appieno nell’azione di gioco, ascoltando in modo accurato i suoni ambientali e – nei titoli fps competitivi – i passi degli avversari e la loro posizione.

La struttura leggera e resistente dei driver garantisce un ottimo comfort, contribuiscono anche i cuscinetti in memory foam che avvolgono interamente l’orecchio e isolano dai suoni esterni. Il microfono è facoltativo, può essere collegato o rimosso facilmente in base alle esigenze, tramite i controlli sul padiglione sinistro è possibile mutare l’audio in ingresso e regolare il volume.

Corsair Hs60 Pro Surround è un headset dall’ottimo rapporto qualità/prezzo , oggi è disponibile in offerta su Amazon a 50,99€ con uno sconto del 27% rispetto al prezzo solito. Inoltre è attiva una promozione che offre a chi acquista queste cuffie da gaming uno sconto del 40% su Xbox Game Pass per PC, il servizio in abbonamento che consente libero acceso ad una lunga serie di videogiochi di ogni genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica