Copilot arriva su Telegram: come chattare con il chatbot in un clic

L’intelligenza artificiale è al centro di un’evoluzione sempre più sofisticata delle piattaforme e dei servizi online. Numerosi siti web offrono funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, fornendo un supporto significativo per una vasta gamma di attività. Tra questi, emergono per la loro notorietà i famosi chatbot del momento, come ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Copilot. Proprio quest’ultimo, oltre a essere facilmente accessibile sul web e tramite l’applicazione su dispositivi mobili, è ora disponibile anche sul rinomato servizio di messaggistica, Telegram, noto per la sua attenzione alla privacy dell’utente e la varietà delle sue funzionalità. In particolare, ora è possibile direttamente sull’app Telegram interagire con l’intelligenza artificiale di Microsoft Copilot, nonostante si trovi ancora nella sua fase beta. Una novità interessante, ma attenzione alle imitazioni. Ecco come interagire con Microsoft Copilot su Telegram, senza incorrere in alcun rischio.

Telegram: ora è possibile chattare con Microsoft Copilot

Le funzionalità di Telegram sono ampiamente riconosciute, in particolare per la sua attenzione alla privacy come servizio di messaggistica. Ora, però, Telegram ha fatto un passo avanti introducendo una novità interessante: l’integrazione di Microsoft Copilot. Infatti, come per l’app ufficiale di Copilot, anche su Telegram, l’assistente generativo basato sull’intelligenza artificiale di Microsoft risponde a ogni richiesta ed è gratuito, rendendo l’AI ancora più accessibile.

Infatti, basterà avviare una chat con Microsoft Copilot sull’app di messaggistica. Tuttavia, all’interno dell’applicazione Telegram, Copilot è presente come annunciato in versione beta, ciò significa che può gestire solo richieste basate sul testo e non può generare immagini o video.Non mancheranno sicuramente aggiornamenti ed evoluzioni di questa funzione su Telegram, ma per il momento, è necessario accontentarsi.

Nonostante ciò, la comodità e la praticità di avviare una chat con Copilot direttamente su Telegram è ineguagliabile. Soprattutto perché Copilot, basato sul modello GPT e su Bing Search, può effettuare ricerche sul Web e generare risposte per qualsiasi tipo di richiesta, proprio come qualsiasi altro chatbot.

Attenzione ai Fake!: come chattare con il vero Copilot

Una novità interessante che attira i truffatori pronti a creare chatbot falsi, imitando proprio Microsoft Copilot. Un rischio alto, in quanto su Telegram è possibile generare Bot, gli utenti artificiali di Telegram, in pochissimo tempo.

Pertanto, per evitare rischi e stare lontano dalle chat truffa, è importante interagire solo con la chat ufficiale di Microsoft Copilot. Nella pratica, per accedere al chatbot ufficiale di Copilot su Telegram è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’ applicazione Telegram ;

; Scorrere verso il basso la schermata e procedere su cerca;

Digitare “Microsoft Copilot” nella casella di ricerca;

Selezionare il bot Microsoft Copilot con il nome utente @CopilotOfficialBot (deve avere il segno di spunta di verifica blu accanto al nome);

(deve avere il segno di accanto al nome); Procedere su “Avvia” per richiedere l’accesso al bot Copilot.

Accettare i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy;

Toccare l’opzione “Invia il mio numero di cellulare” in basso per consentire a Microsoft di utilizzare il numero di telefono per una verifica una tantum.

Dopo aver completato tutti i passaggi necessari, è possibile interagire con Copilot su Telegram. Ricordando che, per iniziare a chattare con l’AI di Copilot, è obbligatorio fornire il proprio numero di telefono e accettare i termini di servizio. Una volta completata la configurazione, il primo messaggio di Copilot sarà una guida introduttiva che conterrà consigli utili e suggerimenti per familiarizzare con Microsoft Copilot.

Nello specifico, verranno indicati tre modi differenti per ottenere degli esempi o altre azioni, tra cui: /ides per ottenere degli esempi d’utilizzo, /share per ottenere un invito per i propri amici a provare Copilot e /restart per iniziare la conversazione da un nuovo argomento.

Cosa chiedere a Copilot su Telegram

L’integrazione di Microsoft Copilot nell’app Telegram offre un accesso semplificato all’intelligenza artificiale, eliminando la necessità di passare da un applicazione all’altra. Dopo aver fornito i consensi iniziali, l’accesso all’AI diventa immediato. Ogni volta che si desidera interagire con Copilot, basta accedere alla chat e fare una richiesta. Inoltre, nonostante sia ancora in fase beta, Copilot genera risposte soddisfacenti e complete, sebbene siano solo testuali. Per il momento, come specificato, Microsoft Copilot su Telegram non offre funzionalità extra.

Per accedere a tutte le funzionalità di Microsoft Copilot, è necessario scaricare l’applicazione dedicata o visitare il sito web di Copilot. Tuttavia, questa integrazione rappresenta comunque un’opportunità interessante che permette a chiunque di sfruttare l’intelligenza artificiale direttamente via chat su Telegram.

Anche perché, all’interno di Telegram, l’unico requisito per ottenere una risposta da Copilot è fornire un prompt, ovvero un comando o una richiesta specifica. Per fare un esempio, ecco il prompt prova posto a Copilot su Telegram: “Scrivi un racconto fantastico”. Parte della risposta di Copilot su Telegram: “Certo! Ecco un breve racconto fantastico per te: ‘Il Portale delle Stelle” Nella piccola cittadina di Lumina, nascosta tra le montagne, c’era un antico portale. Era un arco di pietra inciso con simboli misteriosi e circondato da fiori luminosi…’”. Infine, è importante segnalare che esiste un limite giornaliero di 30 interazioni con Copilot su Telegram.