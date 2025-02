Coop Voce: la super offerta con ben 300 Giga è finalmente disponibile

Coop Voce, dallo scorso 6 febbraio, sta riproponendo l’offerta Extra 300: una soluzione vantaggiosa per chi cerca un piano tariffario ricco di dati e servizi inclusi.

Con 300 Giga di traffico internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali e 1000 SMS, la promozione è ora disponibile al prezzo di 9,90 euro al mese.

Fino al 5 marzo sarà accessibile sia online che nei punti vendita Coop aderenti, con l’eccezione dei supermercati di Sicilia e Calabria.

Come attivare l’offerta Coop Voce Extra 300

Una novità di Coop Voce Extra 300 rispetto alle precedenti versioni consiste nell’attivazione gratuita, valida sia per i nuovi utenti che richiedono la portabilità del numero da qualsiasi operatore nazionale e sia per i già clienti che decidono di cambiare offerta. In entrambi i casi, l’unico costo iniziale è il primo mese anticipato di 9,90 euro. Ricordiamo che in passato, ad esempio durante la promozione del mese di ottobre, l’offerta prevedeva il primo mese gratuito ma un costo di attivazione a carico dell’utente.

Per semplificare ulteriormente il processo, Coop Voce offre diverse opzioni di identificazione. Oltre alla tradizionale videoidentificazione, è possibile utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per attivare la SIM in pochi minuti: soluzione introdotta da luglio 2024. Inoltre, l’operatore supporta le eSIM, le SIM digitali, che eliminano la necessità di una scheda fisica, e le Self SIM, acquistabili nei punti vendita Coop al costo di 9,90 euro, che includono già attivazione e primo mese di servizio. Una volta completata la portabilità, i nuovi clienti ricevono un bonus di traffico equivalente al costo sostenuto, rendendo di fatto l’attivazione e il primo mese gratuiti.

L’offerta Coop Voce Extra 300 è una scelta da prendere in considerazione per chiunque cerchi un buon equilibrio tra costi ridotti ed un pacchetto di minuti, SMS e Giga più che generoso: maggiori informazioni, come sempre, le trovate sul sito ufficiale dell’operatore.