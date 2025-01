Coop Voce è incontenibile: torna l'offerta con 300GB e attivazione gratuita

A partire dal prossimo 6 febbraio, l’operatore virtuale prevede di rilanciare l’offerta Coop Voce Extra 300, che mette a disposizione un pacchetto con minuti illimitati, 1000 SMS e ben 300 Giga di traffico web, il tutto ad un prezzo mensile di 9,90 euro.

Questa nuova promozione, valida fino al 5 marzo, si distinguerà anche per il vantaggio dell’attivazione gratuita e sarà rivolta sia a nuovi utenti di altre compagnie e sia ai già clienti che desiderano cambiare piano tariffario.

Come attivare l’offerta Coop Voce Extra 300

La versione precedente della tariffa Extra 300 era stata resa disponibile da Coop Voce dal 3 al 27 ottobre 2024, ma si differenziava per la presenza dei costi di attivazione e del primo mese gratuito. Al contrario, nella promozione prevista per febbraio, non sarà più offerta la mensilità gratis ma ci sarà l’annullamento delle spese di attivazione.

Per gli utenti interessati, l’acquisto della SIM potrà avvenire sia online che nei punti vendita Coop, con l’obbligo di mantenere il numero esistente tramite portabilità. Anche gli attuali clienti di Coop Voce potranno accedere a questa offerta, a seguito di una modifica del piano attuale. Non solo: per incentivare ulteriormente questo processo, coloro che acquisteranno una Self SIM a 9,90 euro potranno attivare l’offerta online una volta completata la portabilità, ricevendo in cambio un bonus di traffico equivalente al costo iniziale della scheda.

C’è poi un altro dettaglio da sottolineare: l’operatore offre anche la possibilità di utilizzare un’eSIM, che di fatto elimina la necessità della scheda fisica. Ed ancora, Coop Voce ha recentemente facilitato la registrazione online con l’introduzione del sistema SPID, permettendo un’identificazione ancora più rapida. Per maggiori informazioni, suggeriamo come sempre di visitare il sito ufficiale di Coop Voce.