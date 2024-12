Coop Voce, in vista del Natale, ripropone questa offerta in sconto a soli 4,90€

Coop Voce, a partire dal 18 dicembre, ha rilanciato la sua offerta Evo 50 in versione promozionale, proponendola al costo di soli 4,90 euro al mese rispetto ai precedenti 5,90 euro.

La tariffa è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da altri operatori e può essere attivata esclusivamente online. In occasione delle festività di Natale, Coop Voce rende l’attivazione ancora più conveniente: non solo la spesa iniziale è gratuita ma anche il primo mese è già incluso.

Come attivare l’offerta Coop Voce Evo 50

L’offerta Coop Voce Evo 50 sarà disponibile solo fino al 26 dicembre, salvo eventuali proroghe o modifiche. A disposizione dei nuovi clienti ci sono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G. Per attivare Evo 50 in sconto, gli utenti possono anche scegliere di utilizzare una eSIM, evitando l’uso della scheda fisica per una maggiore praticità. L’identificazione online è semplice grazie all’opzione SPID, introdotta a partire dallo scorso luglio, che riduce i tempi di attivazione rispetto alla tradizionale videoidentificazione.

In caso di credito insufficiente, le offerte Coop Voce (inclusa Evo 50) vengono sospese per un periodo di 30 giorni. Durante questo intervallo i dati sono bloccati, mentre minuti ed SMS vengono tariffati secondo il piano base SuperFacile Coop, che prevede un costo di 12 centesimi per ogni minuto in chiamata o SMS, con uno scatto alla risposta di 12 centesimi ed una tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. Per riattivare l’offerta Coop Voce è necessario ricaricare il credito prima della scadenza del periodo di sospensione, altrimenti il piano scelto verrà definitivamente disattivato.

Coop Voce Evo 50 si propone quindi come una scelta vantaggiosa per chi desidera un’offerta completa, economica e facilmente gestibile, perfetta per iniziare il nuovo anno con un occhio al risparmio.