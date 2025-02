Coop Voce festeggia San Valentino con la nuova offerta da 6,90 euro

A partire dallo scorso 12 febbraio, in vista di San Valentino, Coop Voce ha lanciato un’interessante promozione dedicata ai nuovi clienti.

Stiamo parlando dell’offerta Coop Voce Evo 150, disponibile a soli 6,90 euro al mese e con attivazione gratuita online. L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 17 febbraio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Non è tutto: mantenendo attiva questa offerta di Coop Voce per almeno tre mensilità si avrà diritto ad un cashback di 20 euro.

Come attivare l’offerta Coop Voce Evo 150 e cosa comprende

L’offerta Coop Voce Evo 150 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso i numeri italiani e ben 150 Giga di traffico internet. Un pacchetto completo, ideale per chiunque cerchi una soluzione conveniente per chiamate, messaggi e navigazione online.

Inoltre, è bene ricordare che in caso di credito insufficiente la promozione verrebbe sospesa per 30 giorni. Al fine di riattivarla, sarà necessario procedere ad una nuova ricarica entro questo lasso di tempo, altrimenti l’offerta verrebbe disattivata del tutto. Durante il periodo di sospensione, il traffico dati verrebbe bloccato, mentre chiamate ed SMS sarebbero tariffati secondo il piano SuperFacile Coop: 12 centesimi al minuto (con scatto alla risposta di 12 centesimi) e 12 centesimi per ogni SMS, con una tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi.

Come detto, per accedere al bonus di 20 euro è fondamentale che Coop Voce Evo 150 rimanga attiva per tre mesi consecutivi. Nel caso in cui la tariffa venisse disattivata in anticipo, il cashback non sarebbe erogato.

L’attivazione è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero, provenendo da qualsiasi operatore. Coop Voce offre due opzioni: la tradizionale SIM fisica o la eSIM, cioè la versione digitale che elimina la necessità di una scheda rimovibile. Per completare l’identificazione, oltre alla videochiamata con un operatore di Coop Voce, è possibile utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), una soluzione veloce e sicura disponibile già dallo scorso luglio.