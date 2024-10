Cooler Master MM712: mouse da gaming wireless ultra-leggero (-49%)

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio mouse e ne vorresti uno da gaming con tecnologia wireless che sia leggero, compatto e non costi troppo? Allora dai un’occhiata questa straordinaria offerta di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Cooler Master MM712 a soli 37,08 euro, anziché 72,99 euro.

Ti assicuro che è tutto vero. Anche se sembra impossibile siamo di fronte uno sconto pazzesco del 49% che porta il prezzo a terra a uno dei più bassi di sempre e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 35 euro. Con questo mouse da gaming wireless ultra-leggero potrai giocare tutto il tempo che vuoi ai tuoi titoli preferiti e avere sempre il massimo.

Cooler Master MM712: sensore preciso e scorrimento fluido

Tra le tante caratteristiche spettacolari del mouse da gaming wireless Cooler Master MM712 spicca sicuramente la sua incredibile leggerezza. Pesa solo 59 grammi e potrai quindi spostarlo in modo molto più agevole. Ha inoltre un’impugnatura ergonomica che ti consente di usarlo per tutte le ore di gioco che desideri senza fare fatica. Ed è dotato di illuminazione RGB nel logo che puoi impostare come desideri.

Possiede un sensore ottico incredibilmente preciso con un tracciamento da 400 IPS senza nessun ritardo e in grado di scorrere su qualsiasi superficie, anche senza il tappetino. Grazie alla connessione ibrida lo potrai connettere sia in modalità Bluetooth, sia in modalità wireless o con il cavetto. La batteria dura tantissimo, si ricarica velocemente con il cavo ed è compatibile con PC Windows e MacOS.

Siamo di fronte a un mouse da gaming wireless assolutamente imbattibile, soprattutto a questa cifra. Quindi non aspettare che sia troppo tardi, vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Cooler Master MM712 a soli 37,08 euro, anziché 72,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.