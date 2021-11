Cooler Master MH670: gaming wireless 7.1 ad alta fedeltà al -57%

Le cuffie che ti suggeriamo in questo articolo sono senza dubbio un best buy per i videogiocatori, dal rapporto qualità/prezzo incredibile. Si tratta delle Cooler Master MH670, un headset wireless Hi-Fi dalla qualità sonora eccellente e con audio surround 7.1, proposte a soli 52 euro con uno sconto di ben 68 euro sul prezzo di listino.

Cuffie gaming Cooler Master MH670: caratteristiche tecniche

Il design delle cuffie è piuttosto minimale, con una colorazione completamente nera decisamente elegante. L’archetto è regolabile manualmente, imbottito in memory foam e rivestito in ecopelle così come i due generosi padiglioni. Dal punto di vista ergonomico, si tratta di cuffie decisamente leggere pur essendo wireless e decisamente comode per lunghe sessioni di gioco. Non manca naturalmente il microfono, un ClearBoom esclusivo omnidirezionale con cancellazione del rumore per conversazioni chiare e cristalline. Questo oltre ad essere flessibile è completamente staccabile per l’ascolto musicale, con cui le cuffie si sposano alla perfezione. Per la connessione sfruttano un piccolo dongle wireless a 2,4GHz nativamente con connettore Type-A. All’interno della confezione, però, è incluso un adattatore Type-C per i dispositivi mobili così da godere del suono Zero Latency anche per il gaming su smartphone e tablet.

Abbiamo parlato di ascolto musicale per un motivo molto preciso. Il vero punto di forza delle cuffie è proprio la qualità del suono. Si tratta, infatti, di cuffie Hi-Fi ispirate ai prodotti di qualità professionale da studio. Questo garantisce un range piuttosto ampio di frequenze ed una grande precisione dei driver, che rendono l’headset ottimale anche per la musica. Naturalmente questo sfocia in un risultato ottimale anche nei videogiochi, che ottengono così un audio decisamente più coinvolgente. Inoltre, la precisione del suono riesce a fornire un vantaggio netto ai giocatori fps che riusciranno ad individuare in anticipo gli avversari. Infine, da non sottovalutare l’effetto surround 7.1 che offre una spazialità ben definita per un coinvolgimento totale nel mondo di gioco.

Grazie ad uno sconto del 57%, le Cooler Master MH670 possono essere acquistate su Amazon per soli 52 euro con un risparmio di ben 68 euro sul prezzo di listino. Nel panorama delle cuffie wireless è impossibile trovare di meglio