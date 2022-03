iPhone SE: conviene passare al nuovo modello?

Apple ha appena annunciato l'iPhone SE 3 durante il suo evento “Peek Performance“. Con un nuovo chip A15 Bionic, nuovi colori e il design familiare dell'iPhone 8, ecco cosa Apple non vi ha detto durante il keynote. Ma soprattutto… ha senso il passaggio dal “vecchio” modello del 2020 a questo?

Partiamo da quello che manca: no, non c'è il Ceramic Shield e non c'è il MagSafe: le voci dell'ultimo minuto hanno fatto credere alle persone che avremmo visto un vetro resistente come quello della serie iPhone 13… e persino la tecnologia MagSafe sul nuovo midrange, ma non è stato così.

iPhone SE 3: quello che Apple non ci ha detto

L'OEM di Cupertino afferma che questo iPhone ha un “design durevole” e “il vetro più resistente mai visto in uno smartphone“, tuttavia non è pubblicizzato come Ceramic Shield. Se lo confrontate con la pagina delle specifiche di iPhone 13 Pro, vedrete che SE 3 non ha questa funzione.

Resistenza a schizzi, acqua e polvere: iPhone SE 3 è classificato IP67, il che significa che può sopravvivere sotto un metro d'acqua per un massimo di 30 minuti. La generazione precedente offriva già questa funzionalità, il che significa che questo smartphone non ha ottenuto la stessa certificazione IP68 degli ultimi flagship.

Stili fotografici, Smart HDR 4, ma nessuna modalità Cinematica: l'iPhone SE 3 dispone di solo funzioni della camera provenienti della linea di punta del 2021.

Stessa fotocamera frontale: un altro aspetto negativo dell'iPhone SE 3 è che presenta la stessa lente selfie da 7 MP con un'apertura ƒ/2.2. Tuttavia, gli utenti sperimenteranno un'esperienza leggermente migliorata poiché gode della funzione Smart HDR 4.

Nessun 5G mmWave: l'iPhone SE 3 non sarà in grado di sfruttare il “vero 5G” in quanto non supporta le bande mmWave. È un dato di fatto, presenta la banda inferiore a 6 GHz e il modello A2595 offre 5G NR. Sfortunatamente, nessuno dei due può offrire download gigabit.

Migliore durata della batteria: questo nuovo iPhone offre una batteria migliore rispetto al suo predecessore, ma non così tanto; non aspettatevi miracoli. Ha fino a 15 ore di riproduzione video (erano 13 ore nella versione precedente), fino a 10 ore di riproduzione video in streaming (contro 8 ore) e fino a 50 ore di riproduzione audio (contro le 40 ore del modello precedente ). Bisognerà vedere nella vita vera come si comporterà.

È leggermente più costoso: ultimo ma non meno importante, l'iPhone SE 3 è più costoso del suo predecessore. Parte da 529€ da noi, mentre il modello precedente aveva un prezzo di lancio di 499€ ed entrambi hanno una configurazione di base da 64 GB.

Vale la pena eseguire l'upgrade? Assolutamente no, ma se state acquistando un melafonino per la prima volta e non volete un ricondizionato… bhè, questa è un'ottima alternativa che ci sentiamo di consigliarvi… magari da prendere su Amazon quando il prezzo sarà sceso di 30/40€.