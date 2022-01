Conviene comprare iPad Pro 2021 o aspettare il nuovo modello?

Il prossimo iPad Pro 2022 di Apple potrebbe essere alimentato da un chipset M2 da 3 nm; a questo punto ci domandiamo: conviene comprare il modello attuale o sarebbe meglio attendere quello nuovo?

iPad Pro con M2: arriverà in autunno

Si prevede che l'OEM di Cupertino lancerà l'iPad Pro di prossima generazione in autunno e, se si deve credere agli ultimi report trapelati, il tablet premium verrà alimentato dal chipset Apple M2 ancora da annunciare.

Il rapporto proveniente da @Dylandkt afferma inoltre che il prossimo iPad Pro, arriverà in due versioni di display da 11 pollici e 12,9 pollici e dovrebbe arrivare entro la fine dell'autunno.

Si afferma inoltre che il nuovo tablet premium potrebbe non essere dotato della funzione di ricarica MagSafe di cui si diceva in precedenza. Inoltre, si dice che il modello da 11 pollici finalmente disporrà di un display retroilluminato Mini-LED che l'azienda ha utilizzato finora solo nel modello da 12,9 pollici.

È del tutto possibile che l'iPad Pro possa essere alimentato dal chipset M2 dato che il modello di generazione attuale è alimentato dal chipset Apple M1. Sebbene non si sappia molto su questo prossimo SoC Apple Silicon, si dice che sia prodotto grazie ad un processo a 3 nm da TSMC.

Inoltre, questo non è l'unico prodotto che dovrebbe essere alimentato da un processore M2 entro la fine dell'autunno. Ci sono rapporti che affermano che il gigante della tecnologia aggiornerà il MacBook Air da 13 pollici dotandolo di un nuovo design e di un cuore tutto nuovo.

Il rapporto aggiunge anche che gli attesissimi auricolari true wireless AirPods Pro 2 sono sulla buona strada per essere lanciati in autunno. Ci aspettiamo di ottenere maggiori dettagli sui gadget in questione nelle prossime settimane (o mesi). Restate connessi.

Noi vi consigliamo di comprare il modello Pro da 12,9 pollici attualmente in listino. Certo, costa tanto, ma per editing foto e video, per scrittura di testi e per la produttività è degno – se non superiore – alla stragrande maggioranza di PC presenti in circolazione. Inoltre, il nuovo modello arriverà fra molti mesi. Su Amazon, la versione 12″ con 1186,04€.

