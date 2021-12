iPad Pro 2022: sarà un iPhone 13 Pro "allargato"

Secondo quanto si apprende, Apple lancerà almeno tre nuovi iPad il prossimo anno. Di questi prodotti, l'ammiraglia della serie iPad Pro sta ricevendo più attenzione da parte di leaks e media internazionali. È stato riferito che il Pro 2022 porterà un nuovo design, con cornici più strette e un nuovo modulo fotografico. Ecco quindi, una nuova serie di render del suddetto dispositivo che ne rivela l'aspetto.

iPad Pro 2022: un design più in linea con i tempi

Dai rendering, possiamo vedere che l'iPad Pro 2022 utilizza un design del telaio più stretto. Tuttavia, verrà fornito con una caratteristica che a molte persone non piacerà, la tacca. L'uso del design del notch sugli iPhone è stato costantemente criticato. Poiché Apple sta pianificando di rimuovere questo elemento dai suoi melafonini, pare che stia introducendo nei suoi tablet e PC portatili.

Tuttavia, rispetto all'iPhone 13 Pro, l'OLED a doppio strato che l'iPad Pro 2022 intende utilizzare otterrà un aumento significativo della luminosità del display. Questo pannello manterrà anche la frequenza di aggiornamento adattiva LTPO 120Hz.

Per quanto riguarda il design del posteriore, il tablet premium del 2022 sarà “molto semplice”. Utilizzerà la stessa cornice ad angolo retto con il modulo della fotocamera posteriore dell'iPhone 13 Pro. In poche parole, il Pro apparirà come un “iPhone allargato“.

Negli ultimi anni, Apple ha esplorato diverse soluzioni di design per migliorare la sua linea di iPad. Un recente rapporto afferma che l'azienda sta ora valutando l'utilizzo di leghe di titanio per realizzare back cover per i suoi tablet. Questa potrebbe sostituire gli attuali involucri in lega di alluminio.

Gli iPad di nuova generazione potrebbero essere i primi ad adottare questo nuovo materiale. Di recente, l'OEM di Cupertino ha richiesto molti brevetti relativi agli involucri in lega di titanio. In futuro, i terminali che potrebbero utilizzare il materiale saranno davvero tanti: MacBook, iPad e iPhone. Rispetto all'acciaio inossidabile, il titanio è più duro e resistente ai graffi.

Tuttavia, la “resistenza” del titanio renderà anche difficile l'incisione. Pertanto, Apple potrebbe star sviluppando un processo di sabbiatura, incisione e chimica che sarà in grado di conferire al guscio in titanio un trattamento superficiale lucido e premium, rendendolo più attraente agli occhi del pubblico.