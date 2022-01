Conviene aspettare il nuovo OnePlus Nord?

OnePlus ha notevolmente ampliato la sua gamma di smartphone nel 2020 con il rilascio della serie Nord. L'azienda si è evoluta nel corso del tempo, passando da semplice marchio che produceva solo ammiraglie ad un prezzo concorrenziali ad azienda completa in grado di rilasciare midrange, low-budget, cuffie TWS, orologi e molto altro. Con una mossa senza precedenti, tuttavia, la società si è fusa con OPPO, mettendo in dubbio il futuro dei telefoni proprietari. Apparentemente, in questo momento, tutto è rimasto invariato e la società continuerà a rilasciare device di punta e di fascia media. Ma cosa sappiamo del Nord? Conviene aspettarlo?

Un nuovo OnePlus Nord è in arrivo: low-cost ma con funzioni top

L'originale OnePlus Nord è stato lanciato per soddisfare il segmento di prezzo dei 300-400 €. Tuttavia, un recente rapporto di 91Mobiles in collaborazione con l'informatore Yogesh Brar suggerisce che la società sta pianificando di lanciare un mediogamma top dal prezzo super contenuto.

Il Nord CE è uno degli smartphone più economici dell'azienda, ma i mercati globali hanno anche Nord N200 che ha un prezzo ancora più basso. Forse vedremo qualcosa tra lo smartphone di fascia bassa e quello di fascia media premium. Inoltre, non dovrebbe essere posizionato nello stesso posto di OnePlus Nord N10.

Secondo il rapporto, il terminale manterrà il display AMOLED a 90 Hz più Full HD+. Inoltre, il dispositivo verrà fornito con almeno una fotocamera da 50 MP e includerà il modem per la connettività 5G. Questo smartphone, infatti, sarà un altro gadget con chipset MediaTek. L'azienda ha lanciato il suo primo smartphone MediaTek Dimensity; ora, la partnership sembra essere ancora intatta.

Sfortunatamente, i dettagli sono ancora scarsi su questo portatile. Per ora, il nome del dispositivo rimane un mistero.Voi cosa ne pensate