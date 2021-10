Controller Gameeco per PC e Nintento Switch a soli 11€

Siete alla ricerca di un ottimo controller per il vostro PC o la vostra Nintento Switch? Su Amazon potreste acquistare quello del marchio Gameeco a un prezzo davvero incredibile: solo 11,99 euro invece di 19,99 euro. Tutto quello che dovete fare è attivare il coupon del 40% prima di mettere il prodotto nel carrello è come per magia il prezzo di listino scenderà.

Controller Gameeco: caratteristiche principali

Il controller è leggero, ergonomico, confortevole e alla moda, ed è molto comodo per giocare. Include la funzione di controllo del movimento per Nintendo Motion Sensing Game come per The Legend of Zelda, Splatoon 2, ecc. Con il motore integrato, questo controller supporta anche le funzioni di vibrazione.

Questo controller è wireless e può essere facilmente abbinato alla console o al PC. Ci vogliono solo 2 ore affinché questo controller sia completamente carico mentre supporta 8 ore di riproduzione continua per ben 8 metri di portata.

Il controller della Gameeco supporta 3 velocità Turbo: 5 scatti/s, 12 scatti /s, 20 scatti/s; 3 diversi livelli di vibrazione: forte, medio e debole per far percepire la massima esperienza di gioco. Tutto questo può essere vostro al prezzo incredibile di 11,99 euro, ma non dimenticate di attivare l'apposito coupon prima di mettere il prodotto nel carrello.