Conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon: è Crédit Agricole

Il mondo bancario si evolve e si adatta alle esigenze digitali dei suoi clienti. Crédit Agricole è in prima linea con un’offerta unica nel suo genere: il conto online Crédit Agricole, a canone zero, è progettato per coloro che preferiscono un’esperienza bancaria completamente digitale, offrendo una serie di vantaggi che sapranno catturare la tua attenzione. Tra questi, la possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.

Come ricevere i 150 euro in buoni Amazon

D’altronde, l’offerta Crédit Agricole è davvero allettante: avrai la possibilità di aprire un conto a canone zero entro il 29 febbraio. Un’occasione imperdibile per chi desidera gestire le proprie finanze in modo conveniente e senza costi nascosti. L’istituto si impegna a offrire un servizio personalizzato ai suoi clienti. Un consulente dedicato sarà a tua disposizione per fornire supporto, rispondere alle tue domande e guidarti in ogni passo del percorso bancario.

Oltre al canone azzerato, chi apre un conto online Crédit Agricole e sceglie di sottoscrivere la carta Debit Visa può ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon: 50 euro ti saranno accreditati all’apertura, fino a 100 euro con l’uso della carta per le tue transazioni quotidiane. Chi cerca un’opportunità di investimento, con Crédit Agricole l’ha trovata: avrai in fatti a disposizione un conto deposito con un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi.

Anche la carta di debito è a canone zero, per due anni, e ti permette di effettuare pagamenti online e in negozio, in tutto il mondo. Attraverso l’applicazione potrai gestire ogni aspetto del tuo conto: dal mettere la carta in pausa e bloccarla in caso di furto o smarrimento, alla visualizzazione del PIN in qualsiasi momento, fino alla modifica dei limiti di spesa.

Cogli l’opportunità di Crédit Agricole e apri un conto online a canone zero per ottenere tutti i vantaggi: non solo un redditizio conto deposito, ma anche l’opportunità di ricevere fino a 150 euro in buoni da utilizzare sull’e-commerce più famoso del web: Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.