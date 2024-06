Conto online a canone zero completo e innovativo con Fineco

Il fenomeno della banca digitale sta prendendo piede anche in Italia, dove un numero crescente di persone sceglie di affidarsi a un conto online anziché un conto corrente tradizionale. Nella maggior parte dei casi però, i conti online presentano ancora diverse limitazioni, in particolare per quanto riguarda i servizi offerte. Ed è proprio sotto questo aspetto che Fineco, banca diretta multicanale indipendente con sede a Milano, si distingue rispetto alla concorrenza.

Oltre a vantare un alto numero di servizi associati al conto, Fineco offre funzionalità smart ed esclusive, come il prelievo senza carta e Fineco Pay. Grazie alla promozione in corso è possibile beneficiare del canone gratuito per i primi dodici mesi.

I servizi del conto online Fineco

Ecco la lista completa dei servizi inclusi nel conto corrente online Fineco:

carte : carta di debito, carta di credito, carta Gold World, carta ricaricabile;

: carta di debito, carta di credito, carta Gold World, carta ricaricabile; prelievi : gratuiti con un prelievo superiore a 99 euro, anche senza carta;

: gratuiti con un prelievo superiore a 99 euro, anche senza carta; versamenti : sia in contanti che assegni;

: sia in contanti che assegni; bonifici : sia in Italia che all’estero, anche istantanei;

: sia in Italia che all’estero, anche istantanei; utenze : pagamenti di bollettini e tasse;

: pagamenti di bollettini e tasse; wallet : carte associabili ai wallet Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay;

: carte associabili ai wallet Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay; finanziamenti : mutui, prestiti, fidi;

: mutui, prestiti, fidi; SPID : in collaborazione con Namirial (gratis);

: in collaborazione con Namirial (gratis); MoneyMap : aiuta a calcolare il risparmio, raggruppare le spese e definire un budget di spesa;

: aiuta a calcolare il risparmio, raggruppare le spese e definire un budget di spesa; CashPark : conto deposito, 3% annuo lordo svincolabile

: conto deposito, 3% annuo lordo svincolabile trading : investimenti su azioni, obbligazioni, ETF, piani di accumuloCFD, futures, certificati, criptovalute, CFD Forex e Knockout;

: investimenti su azioni, obbligazioni, ETF, piani di accumuloCFD, futures, certificati, criptovalute, CFD Forex e Knockout; Fineco Pay: invio o raccolta di denaro via SMS o WhatsApp senza conoscere l’IBAN.

Per aprire il conto online Fineco è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale. In più, se l’apertura avviene entro il 30 settembre 2024 si ottiene il canone gratuito per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, il canone è pari a 3,95 euro al mese (azzerabile rispettando determinate condizioni).