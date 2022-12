Apri Conto Corrente Arancio: hai tutto GRATIS e il 2,50% sui risparmi

Hai ancora un giorno per approfittare di un’ottima promozione con ING. Questa banca, 100% digitale, ti permette di aprire un Conto Corrente Arancio a zero spese e con tutto gratis. Inoltre, se vincoli i tuoi risparmi per 12 mesi ottieni il 2,50% di interesse lordo annuo.

Puoi fare tutto online e in pochissimi minuti. Affidati subito a una delle banche più sicure d’Europa e con le migliori condizioni attive. Senza se e senza ma il canone del Conto e delle Carte è a zero euro. Inoltre, potrai anche prelevare contante in tutti gli sportelli gratis, senza commissioni.

Per ottenere questo e molto altro devi solo decidere di accreditare lo stipendio o la pensione sul tuo nuovo Conto Corrente Arancio. Un mondo di vantaggi ti sta aspettando. Scopri tutto ciò che ING ha da offrirti grazie a questa speciale promozione che sta per terminare il 31 dicembre 2022.

Conto Corrente Arancio: zero spese e 2,50% sui tuoi risparmi

Con Conto Corrente Arancio davvero hai zero spese e il 2,50% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. Attiva subito questa promozione online e dai un’occhiata a tutto ciò che hai incluso grazie al tuo nuovo Conto con ING:

tenuta di conto gratis per sempre accreditando stipendio o pensione;

gratis per sempre accreditando stipendio o pensione; prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni da tutti gli sportelli ATM anche di altre banche;

di contante in Italia e in Europa senza commissioni da tutti gli sportelli ATM anche di altre banche; bonifici SEPA online e al telefono gratis fino a 50.000 euro;

SEPA online e al telefono gratis fino a 50.000 euro; un modulo assegni l’anno gratuito;

l’anno gratuito; carta di debito a canone zero per sempre.

Opzionale, puoi richiedere la tua Carta di Credito MasterCard Gold che per il primo anno è completamente gratuita. Dal secondo anno in poi rimarrà a canone zero solo nei mesi in cui spenderai almeno 500 euro. Altrimenti ti costerà 2 euro. E con PagoFlex paghi a piccoli passi in 3, 6, 9 o 12 mesi.

Inoltre, avrai la possibilità di ottenere un interesse pari al 2,50% annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. Quale altra banca in Italia ti offre questa opportunità per evitare la svalutazione dei tuoi risparmi e per combattere l’inflazione?

Affrettati, la promozione sta terminando. Apri subito Conto Corrente Arancio e ottieni tutto gratis, senza spese aggiuntive. Inoltre, sulle somme vincolate 12 mesi potrai ottenere il 2,50% di interesse annuo lordo. Niente male vero? Questa è ING e questo è il tuo futuro.

