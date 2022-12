Conto Corrente Arancio: fai crescere i risparmi del 2,50%, hai poco tempo

ING è la prima banca digitale in Europa. In questi giorni sta terminando una delle offerte più accattivanti del settore. Apri Conto Corrente Arancio e fai crescere i tuoi risparmi del 2.50% annuo lordo. Si tratta di un ottimo interesse che ti permetterà di generare un piccolo guadagno dai tuoi soldi.

Per ottenere questa incredibile opportunità devi solo aprire il tuo nuovo conto e accreditare stipendio o pensione. Poi è necessario che vincoli le tue somme per 12 mesi su Conto Arancio, dedicato proprio al risparmio. In questo modo potrai ottenere una buona crescita dei tuoi fondi per combattere l’inflazione.

Se ti stai chiedendo quali sono le condizioni di questo Conto Corrente stai tranquillo, sono le migliori del settore. Infatti, ING ti offre questo e molto altro gratis, senza costi aggiuntivi. Hai capito proprio bene, ma devi sbrigarti perché hai tempo solo fino al 21 dicembre 2022.

Conto Corrente Arancio: quanto mi costa?

Quanto ti costa Conto Corrente Arancio? Praticamente zero se accrediti lo stipendio o la pensione tutti i mesi. Si tratta di un enorme vantaggio che non tutte le banche sono in grado di offrire. Ma non è finita qua. Infatti ci sono tanti altri benefici.

Ad esempio, anche il canone della Carta di Debito è gratuito. Potrai prelevare in tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa senza commissioni. Stessa cosa vale per i bonifici SEPA che non ti costeranno nulla fino a 50.000 euro. Niente male vero?

Addirittura, anche la Carta di Credito MasterCard Gold (opzionale) è gratis per il primo anno. Poi ti costerà 2 euro solo nei mesi in cui non spenderai più di 500 euro. Si tratta di un’ottima opportunità che ti permette di risparmiare davvero tanto.

Ma la ciliegina sulla torta sono i tuoi fondi che, vincolati per 12 mesi, ti frutteranno il 2,50% annuo lordo. Cosa stai aspettando? Apri oggi stesso Conto Corrente Arancio. È completamente gratis e digitale, potrai fare tutto online in pochissimi minuti.

