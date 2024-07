Conto Corrente Arancio Più: 100€ di Buono Amazon in regalo scegliendo ING

ING ha lanciato una nuova promozione dedicata a Conto Corrente Arancio Più. Per tutti i nuovi clienti che aprono questo conto, infatti, c’è la possibilità di ottenere fino a 100 euro di Buono Amazon in regalo, semplicemente raggiungendo entro il prossimo 29 di novembre l’importo di 500 euro di spese con la carta di debito abbinata al conto corrente.

Conto Corrente Arancio Più di ING prevede un canone di 5 €/mese che può essere azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione oppure con un accredito mensile di almeno 1.000 euro. Il conto include la carta di debito con prelievi gratis, la carta di credito senza costi aggiuntivi e i bonifici istantanei gratuiti.

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di ING. Per sfruttare la promo serve inserire il codice ING2024.

Conto Corrente Arancio Più con 100€ di Buoni Amazon: la promo

Per ottenere 100 euro di Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più è necessario:

aprire il conto, richiedere la carta di debito e inserire il codice promo ING2024

effettuare almeno una transazione con carta di debito entro il 29 novembre per ottenere un Buono Amazon da 50 euro

con carta di debito entro il 29 novembre per ottenere un Buono Amazon da 50 euro effettuare almeno 500 euro di transazioni con carta di debito entro il 29 novembre per ottenere un secondo Buono Amazon da 50 euro

con carta di debito entro il 29 novembre per ottenere un secondo Buono Amazon da 50 euro mantenere il conto corrente attivo con un saldo di almeno 200 euro e con la carta di debito abbinata fino a quando ING non erogherà il bonus

Come detto in precedenza, Conto Corrente Arancio Più è disponibile a zero spese, grazie alla possibilità di azzerare il canone. Il conto include la carta di debito con prelievi gratis, i bonifici istantanei gratis e la carta di credito, con possibilità di rateizzazione. C’è anche la possibilità di ottenere la carta prepagata gratuita.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.