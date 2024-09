Conto Corrente Arancio: come ottenere Buoni Amazon, Carta di Credito e tanti vantaggi

Con Conto Corrente Arancio Più hai un mondo di vantaggi incredibili tutti per te. Gestisci i tuoi risparmi con una soluzione completa e ricca di funzionalità oltre che di premi. Sì, hai capito molto bene. Apri subito il tuo nuovo conto. Subito per te fino a 100€ di Buoni Regalo Amazon. Cosa stai aspettando? Ecco cosa devi fare per ottenerli.

Prima di tutto devi aprire il conto corrente utilizzando il codice promozione ING2024. Durante l’apertura del conto devi scegliere la Carta di Debito Mastercard entro il 09 settembre 2024. Dopodiché devi attivare Conto Corrente Arancio Più con un primo bonifico di qualsiasi importo entro e non oltre il 29 novembre 2024.

Fatto questo attiva la Carta di Debito Mastercard e procedi finalizzando un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre 2024. In questo modo diventi idoneo per ricevere il tuo primo Buono Regalo Amazon del valore di 50€. Poi spendi almeno 500€ con la tua nuova Carta di Debito Mastercard entro il 29 novembre 2024 per ottenere il secondo Buono Regalo Amazon del valore di 50€. Devi solo mantenere attivo il conto con saldo di almeno 200€ e Carta di Debito Mastercard finché non ricevi il premio via email.

Conto Corrente Arancio Più: cosa include questa soluzione

Scegli Conto Corrente Arancio Più e segui le istruzioni sopra menzionate per ottenere fino a 100€ di Buoni Regalo Amazon. Cosa stai aspettando? Hai ancora poco tempo a tua disposizione. Apri subito il tuo nuovo conto. Tantissimi vantaggi sono inclusi insieme ad altrettante funzionalità premium:

Canone Zero con stipendio, pensione mensile o entrate di almeno 1000€ al mese;

con stipendio, pensione mensile o entrate di almeno 1000€ al mese; prelievi con Carta di Debito a costo zero;

con Carta di Debito a costo zero; Bonifici Istantanei gratuiti ;

; Bonifici SEPA fino a 50mila euro completamente gratis;

fino a 50mila euro completamente gratis; Bollettini Postali e altri pagamenti a costo zero;

e altri pagamenti a costo zero; Canone Carta di Debito a 0€;

a 0€; Canone Carta di Credito a 0€.