Conto a zero spese e un prodotto Apple in regalo: la promo di Banca Mediolanum

SelfyConto è il conto corrente su cui puntare oggi: la proposta di Banca Mediolanum permette l’accesso a un conto con operatività completa a zero spese. In più, i nuovi clienti, dopo l’apertura del conto, possono sfruttare la promo “porta un amico” per ottenere un prodotto Apple in regalo in base al numero di amici invitati che passeranno a Mediolanum, aprendo un conto corrente.

SelfyConto è ora disponibile con canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese; sempre azzerato, invece, per gli Under 30) e con carta di debito gratuita, con prelievi senza commissioni in tutta l’area euro. Anche i bonifici sono senza commissioni. I clienti Mediolanum possono, inoltre, richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro (incrementabile).

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Come funziona la promo porta un amico

I clienti che scelgono Mediolanum, dopo l’apertura del conto, possono sfruttare la promo porta un amico. In base al numero di amici invitati che passeranno a Mediolanum, aprendo a loro volta SelfyConto, sarà possibile ottenere un prodotto Apple in omaggio. Le opzioni sono:

Apple Watch SE con 2 amici invitati che aprono il conto

con 2 amici invitati che aprono il conto iPad 10 con 4 amici invitati che aprono il conto

con 4 amici invitati che aprono il conto iPhone 15 con 6 amici invitati che aprono il conto

I dettagli completi sulla promo sono disponibili tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: tutti i vantaggi

Per chi sceglie SelfyConto, c’è la possibilità di aprire un conto corrente con:

canone zero per un anno , invece di 3,75 euro al mese

, invece di 3,75 euro al mese canone sempre azzerato per Under 30

carta di debito gratuita

prelievi gratis con carta di debito in tutta l’area euro

con carta di debito in tutta l’area euro bonifici gratis

carta di credito richiedibile al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro incrementabile

richiedibile al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro incrementabile possibilità di utilizzare i wallet digitali per i pagamenti

Per aprire SelfyConto basta seguire la procedura online qui di sotto.