Conto a zero spese con prelievi gratis: questa è l'offerta di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum è sempre più un punto di riferimento del mercato bancario italiano con il suo SelfyConto, un conto online ricco di funzionalità e davvero conveniente. Il conto corrente presenta un canone azzerato per un anno e azzerabile successivamente e include anche la carta di debito, con prelievi gratis. Anche i bonifici sono gratuiti.

Per accedere a SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire una semplice procedura online (con autenticazione anche tramite SPID). Tutti i dettagli sono disponibili dal link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e tanti vantaggi

Per chi sceglie SelfyConto di Banca Mediolanum c’è un conto davvero conveniente che include:

canone azzerato (invece che 3,75 euro al mese) per 12 mesi; il canone è azzerabile successivamente: è sempre azzerato per clienti Under 30 ed è azzerabile dai clienti Over 30 che attivano un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo

(invece che 3,75 euro al mese) per 12 mesi; il canone è azzerabile successivamente: è sempre azzerato per clienti Under 30 ed è azzerabile dai clienti Over 30 che attivano un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo la carta di debito gratuita ; con la carta è possibile sfruttare il prelievo senza commissioni da qualsiasi ATM in area euro

; con la carta è possibile sfruttare il prelievo senza commissioni da qualsiasi ATM in area euro bonifici gratis ; anche le altre operazioni bancarie sono gratis

; anche le altre operazioni bancarie sono gratis carta di credito richiedibile in opzione con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro

richiedibile in opzione con un costo di e un tutte le carte supportato Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

e per i nuovi clienti è possibile partecipare a un’estrazione settimanale per provare a vincere un prodotto Apple tra iPhone, Apple Watch e MacBook

SelfyConto di Banca Mediolanum, quindi, è un conto corrente ricco di funzionalità e di vantaggi. Si tratta della soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto a zero spese, da attivare comodamente online e in grado di garantire un’offerta bancaria completa, senza reali limitazioni rispetto a un conto aperto in filiale.

Per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto. La procedura di apertura può essere completata anche tramite SPID.

