Continua l'allarme quishing, il QR Code svuota conto

Purtroppo continua l’allarme quishing, la truffa del QR Code svuota conto. UniCredit sta continuando ad allertare i suoi clienti per avvisarli di questa pratica davvero pericolosa. Qualsiasi persona con un conto corrente attivo può diventare il bersaglio di questa truffa bancaria infestante. La pratica utilizzata dai cybercriminali è davvero deplorevole.

Infatti, non si fermano all’invio di email identiche per logo e grafica a quelle della banca ufficiale, ma in alcuni casi inviano la truffa quishing anche via posta ordinaria. In altre parole, il destinatario si vede recapitare una lettera che in tutto e per tutto è quasi identica a quella del suo istituto di credito. In questi casi è davvero difficile riconoscere la frode.

Al di là del mezzo utilizzato, ciò che è davvero pericoloso è il contenuto di queste email o lettere. Infatti, i criminali inseriscono un QR Code svuota conto. Le motivazioni che spingono l’utente a utilizzare questo codice QR sono varie e vanno dal semplice download della presunta nuova app di Home Banking al risolvere accessi o pagamenti sospetti.

Come riconoscere il QR Code svuota conto

La tecnica di quishing non è facile da riconoscere. Come capire allora se siamo di fronte a un QR Code svuota conto? Prima di tutto è importante sapere che nessuna banca ti chiederà di scaricare la sua app di Home Banking tramite un codice QR inviato via email o tramite posta ordinaria. Questo dovrebbe già destare un certo sospetto in te.

Inoltre, nel caso in cui fossero stati ravvisati accessi o pagamenti sospetti la banca ti avrebbe avvisato tramite notifica dell’app e non tramite email o, peggio ancora, tramite posta cartacea. Quindi il nostro consiglio è quello di non agire imprudentemente, ma di ragionare bene. Questo è uno dei modi migliori per non cadere in questa trappola.

Scegli sempre i canali ufficiali della tua banca per effettuare operazioni, scaricare app di Home Banking o accertarti in merito a una segnalazione che ti sta spaventando come furto di carta di credito, pagamenti sospetti o accessi non autorizzati. Fai sempre attenzione e non ti fidare mai se la tua banca sembra averti inviato un QR Code, con molta probabilità si tratta della nuova truffa svuota conto.