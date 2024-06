Confezione con due power bank 10.000mAh ad un prezzo assurdo: solo 17,99€

Sei sempre in ansia di rimanere a secco d’energia? Allora non puoi assolutamente farti scappare questa offerta-bomba di Amazon: bundle da ben due power bank da 10.000mAh, compatti e veloci, ad appena 17,99€. Trovare un’occasione più conveniente è decisamente impossibile.

Questi power bank sono ideali per ricaricare dispositivi come iPhone, Huawei e Samsung Galaxy, garantendo che tu possa rimanere connesso anche in movimento. Ogni power bank è sottile e leggero, con un peso di soli 218 grammi e uno spessore di 12 mm.

Questo design compatto permette di inserirli facilmente in tasca o in borsa, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano e i viaggi. Nonostante le dimensioni ridotte, la capacità di 10000 mAh consente di ricaricare un iPhone 14 fino a 3,0 volte, un iPhone 13 fino a 3,2 volte, un iPhone 12 fino a 3,5 volte, un iPhone X fino a 3,6 volte e un Samsung Galaxy S9 fino a 3,3 volte.

Ogni power bank è dotato di una porta USB-C e due porte USB-A, permettendo di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. La porta USB-C funziona sia come ingresso che come uscita, rendendola compatibile con i dispositivi più recenti, come iPhone, iPad e vari dispositivi Android con connessione USB-C. Le porte USB-A forniscono una carica efficiente fino a 5V 2,4A, distribuendo in modo ottimale l’energia ai dispositivi collegati. Non perdere questa occasione incredibile: acquista questo pack da 2 power bank ad un prezzo imbattibile!