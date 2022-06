Conferenza Xbox e Bethesda 2022: i possibili annunci da un leak

Con l’avvicinarsi della data del 12 giugno, in cui si terrà l’attesa Conferenza Xbox e Bethesda del 2022 che si colloca nel periodo dell’assente E3, cominciano a circolare in rete diverse indiscrezioni sugli annunci in programma da parte di Microsoft per PC, Xbox Series X e Xbox Series S.

Sul forum di 4chan, quindi non una fonte particolarmente affidabile ma che riportiamo per dovere di cronaca, è trapelata la possibile scaletta con tanto di date di uscita dei rispettivi titoli. Ci sono alcuni giochi che è lecito aspettarsi, come Starfield, Redfall e il nuovo Forza Motorsport, ma non mancano le sorprese: ad esempio, un’esclusiva da parte di Hideo Kojima per chiudere lo show.

Conferenza Xbox e Bethesda 2022: gli annunci secondo il rumor

Riportiamo di seguito la lista così come è stata pubblicata su 4Chan:

Goldeneye 007 HD Remastered – Lancio subito dopo lo show su Xbox Game Pass, PC e Nintendo Switch

Avowed (gameplay) – marzo 2023

Forza Motorsport (gameplay) – settembre 2022

As Dusk Falls (gameplay) – agosto 2022

Somerville (gameplay) – 2023

Scorn (gameplay) – ottobre 2022

Halo Infinite Modalità Battle Royale – Fine 2022

Gears Collection – ottobre 2022

Starfield (gameplay) – primavera 2023

Redfall (gameplay) – maggio 2023

Forza Horizon 5 (espansione) – 2022

Sea of Thieves (espansione) – 2022

Fallout 3 Remastered – estate 2023

Fallout New Vegas Remastered – estate 2023

Nuova IP di Compulsion

Nuova IP di Obsidian

Final Fantasy VII Remake – giugno 2022 su Xbox e Steam

Persona 5 Royal – ottobre 2022 su Xbox e PC

Soul Hackers 2 – Day One su Game Pass

Gotham Knights (gameplay) – ottobre 2022

Xbox Game Pass Piano Famiglia

Ubisoft+ su Xbox Game Pass

Nuovo gioco Kojima (teaser trailer) – Esclusiva Xbox e PC

Naturalmente, come detto, la fonte non è molto affidabile e chiunque potrebbe scrivere una lista del genere. Alcune cose però sono assai plausibili: come i gameplay di Forza Motorsport, Starfield e Redfall, così come il nuovo gioco Obsidian, da tempo rumoreggiato, le remastered dei due episodi di Fallout e l’annuncio dell’attesa versione Xbox di Final Fantasy VII Remake.

I fan delle console Microsoft possono infine sperare davvero in una esclusiva da parte di Hideo Kojima, papà di Metal Gear Solid e Death Stranding? In realtà non è così improbabile: di una possibilità del genere si parla da diverso tempo e anche da fonti solitamente molto affidabili. Dovrebbe trattarsi di un gioco unico, fortemente innovativo e basato sul cloud.

Tutte risposte che avremo domenica 12 giugno, a partire dalle 19 ora italiana, quando avrà inizio lo show di 90 minuti di Xbox e Bethesda.

