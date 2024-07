Condizionatore portatile in super offerta: con lo sconto del 28% dici addio all'afa estiva

Il condizionatore portatile Comfee Ambra offre una soluzione efficace e versatile per il raffreddamento degli ambienti domestici e d’ufficio. Attualmente disponibile con uno sconto del 28% a 229,90 euro rispetto al prezzo consigliato di 319,90 euro.

Grazie al potente compressore ad alta efficienza, è in grado di raffreddare rapidamente ambienti fino a 25 metri quadrati con un consumo energetico contenuto. Integra tre funzioni principali: condizionatore d’aria, ventilatore e deumidificatore. La capacità di deumidificazione giornaliera è di 50 litri, e la temperatura può essere regolata nell’intervallo di 17°C-35°C, con due velocità del vento per adattarsi a diverse condizioni atmosferiche.

Tantissime le funzioni per migliorarne l’esperienza d’uso, tra cui il timer fino a 24 ore per programmarne lo spegnimento ed evitare sprechi energetici, una modalità Sleep che regola automaticamente la temperatura ottimale per il sonno e la funzione esclusiva “Follow Me” che rileva la temperatura intorno al telecomando per mantenerti sempre fresco.

L’unità è inoltre dotata di ruote rotanti che ne facilitano lo spostamento tra i vari ambienti.

Il Comfee Ambra 10C utilizza il refrigerante R290, che riduce i danni all’atmosfera, e ha una classe di efficienza energetica A, con una potenza di soli 1000 watt. In altre parole: è sostenibile e riduce i consumi, garantendo un ottimo risparmio sulla bolletta. Non perdere questa offerta: acquistalo ora per averlo ad un prezzo leggendario!