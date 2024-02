Concediti il relax a fine serata con il Massaggiatore per Gambe e Piedi in SCONTO!

Dopo una lunga giornata quello che ci vuole è sicuramente un massaggio rilassante. Questo è il tuo giorno fortunato, perché il massaggiatore RENPHO potrà fornirti un massaggio che interessa le intere gambe e i piedi, utilizzando il calore. E nel momento in cui scriviamo questo articolo, lo pagherai solo 89,99€ al posto dei classici 149,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche del massaggiatore per gambe e piedi

Con fasce adattabili per cosce e polpacci, questo dispositivo consente trattamenti mirati o estesi, offrendo un’esperienza su misura per le tue esigenze. grazie alle chiusure in velcro regolabili, il massaggiatore RENPHO si adatta perfettamente a qualsiasi dimensione del corpo. Le fasce per polpacci hanno una circonferenza massima di 63 cm, adatte a polpacci di 30-50 cm e cosce fino a 85 cm di circonferenza, garantendo una vestibilità comoda e sicura.

Il calore è una caratteristica notevole del massaggiatore, offrendo una sensazione piacevole durante il massaggio per favorire il rilassamento muscolare. Con 6 modalità di massaggio pre-programmate e 3 livelli di intensità, il massaggiatore ti consente inoltre di personalizzare il tuo trattamento in base alle tue preferenze. Il pratico controller portatile rende semplice regolare le impostazioni durante l’uso, offrendo un’esperienza di massaggio su misura.

Leggero e compatto, è perfetto per l’uso domestico, in ufficio o durante i viaggi. Questo dispositivo è particolarmente utile per condizioni come la sindrome delle gambe senza riposo (RLS) e le vene varicose, offrendo un sollievo mirato e confortevole per una varietà di esigenze di salute e benessere.

Non perdere l’opportunità di rilassarti a fine giornata grazie al massaggiatore RENPHO. Pagalo solamente 89,99€ ora che è in sconto e non te ne pentirai.

