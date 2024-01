Con questo Kit potrai Allenarti a Casa come in Palestra!

Il kit ALongSlong presenta un set completo di 6 fasce elastiche, offrendo un supporto fino a 180 libbre. Realizzate in lattice resistente e antistrappo, queste fasce consentono un’ampia resistenze per adattarsi a ogni livello di allenamento.

La barra, parte integrante del kit, è corredata da un paio di cinturini per piedi antiscivolo 2 in 1, caratterizzati da spessore e ampiezza extra. Questi cinturini svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità della barra durante l’allenamento, prevenendo eventuali e pericolosi scivolamenti. Le maniglie della barra sono dotate di un rivestimento assorbente, mantenendo le mani asciutte e aderenti durante l’intero periodo di esercizio.

Il set ALongSlong offre una vasta gamma di esercizi diversificati. Attraverso combinazioni, il set si propone come valido sostituto per manubri, macchine per far lavorare la schiena, fasce di tensione, espansori per il petto, sollevamento pesi e altri attrezzi, supportandoti nel rafforzamento muscolare, nell’ottenimento di una migliore forma fisica, nella costruzione muscolare e nella perdita di peso.

La praticità è garantita dalla facilità di montaggio e smontaggio del set. Le due parti della barra si collegano agevolmente tramite una fibbia, che può essere aperta e chiusa con semplicità. Inoltre, il set è provvisto di una borsa, rendendo agevole il suo trasporto ovunque tu desideri portare avanti il tuo percorso di benessere.