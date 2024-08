Con questo gadget Samsung a 24€ non perderai mai più il tuo portafogli!

Samsung Galaxy SmartTag2 è quel gadget che ti cambia letteralmente la vita. Se ti è mai capitato di smarrire le chiavi, il tuo portafogli o la tua valigia, saprai bene che è una delle sensazioni più brutte al mondo. E se ti dicessimo che puoi ovviare a tutto questo con soli 24,16€? Scopriamo come!

Tutte le caratteristiche di Samsung Galaxy SmartTag2

Questo piccolo ma potente dispositivo è progettato per aiutarti a tenere traccia di tutto ciò che ti sta a cuore. Grazie alla batteria che può arrivare fino a 500 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP67 lo rende perfetto per qualsiasi avventura, sia che tu stia esplorando la natura selvaggia o affrontando una giornata di pioggia in città.

Tutto ruota attorno all’app SmartThings Find, grazie alla quale puoi individuare rapidamente il tuo SmartTag2 e, di conseguenza, l’oggetto a cui è collegato. La funzione “Naviga” ti guiderà passo dopo passo verso il tuo obiettivo, mentre la funzione “Cerca nelle vicinanze” ti aiuterà a trovarlo rapidamente quando è nelle immediate vicinanze.

La sicurezza dei tuoi oggetti è garantita anche in caso di smarrimento. Se dovessi perdere un oggetto, la “modalità smarrito” ti permetterà di visualizzare un messaggio personalizzato sullo smartphone di chi lo trova, aumentando le possibilità di ritrovarlo.

E per iniziare a utilizzarlo, non ti basterà far altro che collegare semplicemente il tuo SmartTag2 all’app SmartThings e iniziare subito a goderti la tranquillità di sapere che i tuoi oggetti sono sempre al sicuro.

Acquista il tuo Samsung Galaxy SmartTag2 a 24,16€ (anziché 39,90€) e non perdere mai più gli oggetti a cui tieni!